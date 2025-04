Per Diletta Leotta c’è davvero da restare senza parole: la conduttrice Dazn non può nascondere la sua incredulità, è pazzesco

“Pazzesco”. Diletta Leotta fatica a contenere la sua incredulità per quello che si ritrova davanti ai suoi occhi. La conduttrice di Dazn è stata sabato protagonista della sfida tra Inter e Cagliari, con la vittoria della squadra nerazzurra.

Per l’occasione ha sfoggiato un outfit particolare con tailleur e cravatta che ha mandato in visibilio i suoi fan. Il weekend della Leotta però non si è concluso a San Siro, ma è proseguito con un appuntamento molto particolare: la tappa italiana del tour della coppa del mondo, il trofeo che verrà consegnato alla squadra che vincerà il Mondiale per club in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

Un trofeo a cui la Leotta tiene particolarmente, visto che ne sarà in qualche modo la madrina: Dazn, infatti, trasmetterà in diretta tutte le partite della manifestazione che vedrà ai nastri di partenza anche Inter e Juventus. La speranza di Diletta è di vedere almeno uno delle due compagini italiane arrivare fino in fondo o magari un derby d’Italia come finale: sarebbe un sogno.

Diletta Leotta e il Mondiale per club: “Non ci credo”

Ne ha parlato anche in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, in cui ha svelato di sentire il trofeo un po’ suo.

“Ricordo i sorteggi a Miami e la tappa a New York, a Times Square, di fronte a migliaia di persone. Sento l’orgoglio di portare un po’ di italianità in America. Sarà emozionante“. La Leotta quindi ha continuato: “Il trofeo è favoloso, inclusivo: ci sono scritte in 13 lingue. Un manifesto di eleganza“. Immancabile un desiderio dal punto di vista calcistico, con la finale Inter-Juventus che rappresenterebbe un vero sogno per un’italiana che sarà chiamata a commentare l’intera manifestazione.

Intanto però c’è da far conoscere il trofeo e la Leotta non è mancata all’appuntamento, pubblicando poi le foto sui suoi canali social. La gallery postata su Instagram è stata accompagnata da una frase che testimonia la grande attesa per il Mondiale per club: “Ancora non ci credo – il messaggio della conduttrice siciliana –. Avere il trofeo della Coppa del Mondo per club FIFA proprio qui mi sembrava surreale. Tra due mesi vivrò questo sogno dalla prima fila con DAZN. Il calcio unisce il mondo“.

Ora non resta che attendere giugno e l’inizio della prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre con la Leotta in prima fila.