Il matrimonio con Loris Karius, ma non soltanto: Diletta Leotta e la rivoluzione su quello che è stato il vero amore

È sempre lei la regina del calcio. Diletta Leotta continua a far parlare di sé. Protagonista sui campi di calcio di serie A dove conduce i pre e i post partita su DAZN, ma anche protagonista indiscussa dei social dove ha un seguito di nove milioni di fan.

Di recente ha fatto innamorare di sé anche New York dove ha presenziato alla presentazione ufficiale del trofeo realizzato per il mondiale per club della FIFA, che si terrà proprio negli Stati Uniti tra giugno e luglio prossimi. A tenere banco, poi, è anche il matrimonio con Loris Karius. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una crisi, anche se i due non hanno mai confermato la circostanza. Ora il portiere tedesco è tornato a giocare: è stato ingaggiato dallo Schalke nella serie B tedesca.

Una lontananza che chissà non faccia bene alla coppia e non serva anche a spazzare via le voci su qualche incomprensione di troppo tra i due. Intanto però dal passato di Diletta Leotta emerge un retroscena particolare: “È stato amore vero“.

Diletta Leotta, la rivelazione di Daniele Scardina

Prima di iniziare la storia con Karius, Diletta Leotta ha avuto una relazione con Daniele Scardina, ex pugile. I due sono stati insieme tra il 2019 e il 2020, la conduttrice siciliana non ha fatto mancare il suo sostegno e il suo affetto quando Toretto è stato male nel febbraio 2023.

Un’emorragia celebrale che ha cambiato la sua vita, che ora sta provando a ricostruire con sacrificio e pazienza. Proprio Scardina, nel corso di un’intervista al settimanale Chi, ha parlato di Diletta Leotta e del rapporto che c’è stato tra i due con parole molto toccanti.

“Ho tanti tatuaggi, ma sono un buono – ha raccontato King Toretto –. All’epoca io ero il più vincente e lei la più bella, ma noi due non abbiamo parlato di noi, non abbiamo mai usato la nostra relazione. È stato un amore vero e importante. Le storie finiscono, resta il bene“. Una relazione dunque conclusa, senza però che il rapporto tra i due si rovinasse. Anzi nelle parole dell’ex pugile si scorge tutto l’affetto che c’è stato e che c’è ancora con Diletta Leotta. L’amore è il passato, il presente è il bene che, come ha detto scardina, resta.