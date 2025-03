Novità importanti arrivano per Diletta Leotta: la rivelazione accende la fantasia dei fan, la notizia sulla conduttrice siciliana sbalordisce

È pronta a tornare in campo. Diletta Leotta questo weekend accompagnerà come al solito i tifosi della Serie A in uno dei match più importanti della giornata.

Il volto del massimo campionato è sempre lei, che con il suo fascino è riuscita a conquistare i telespettatori e diventare la vera regina del calcio italiano. La sua carriera non si ferma però soltanto sul rettangolo verde. La conduttrice siciliana è un concentrato di impegni: dalla radio al podcast Mamma Dilettante, passando anche per la tv.

Quest’anno, infatti, ha fatto il suo esordio come conduttrice sulle reti Mediaset presentando La Talpa, pur senza grande successo. Un flop di ascolti che però non è stato attribuito al suo modo di presentare, tanto che l’azienda starebbe pensando di affidargli un altro programma. È questa l’indiscrezione che circola sui siti che trattano di tematiche televisive e che raccontano di una Mediaset impegnata a individuare volti nuovi per contrastare il successo su Rai 1 di Stefano De Martino.

Ecco perché si cercano nuovi conduttori per i programmi dell’access prime time ed è venuta fuori l’idea di Diletta Leotta.

Diletta Leotta contro De Martino: l’idea Mediaset

L’indiscrezione racconta di prove a Mediaset per diversi volti nuovi. I primi ad essere stati testati, con puntate zero di programmi, sono stati Pier Paolo Pretelli e Fabio Rovazzi che hanno girato due puntate della Ruota della Fortuna, programma che però resterà saldamente nelle mani di Gerry Scotti.

Secondo quanto riportato da Davide Maggio sul suo sito, stessa cosa sarebbe stata fatta anche con Diletta Leotta. Anche lei, dunque, avrebbe girato una puntata zero: dei test che a Cologno Monzese hanno voluto fare per trovare il volto giusto in grado di provare a insidiare il successo di De Martino sulla Rai. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, quindi nulla di ufficiale, ma sicuramente la Leotta potrebbe essere uno dei tentativi di Mediaset di giocarsela con Affari Tuoi.

Si saprà nei prossimi mesi se il test sarà stato superato oppure no, come si capirà – in caso positivo – se la Leotta confermerà il suo impegno nel mondo del calcio su Dazn, oppure deciderà di intraprendere la strada dell’intrattenimento, lasciando da parte lo sport per qualche tempo. Per adesso però il calcio resta il suo regno e nel weekend sarà ancora una volta a bordocampo ad incantare i suoi fan con look sensualissimi.