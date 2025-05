Diletta Leotta continua ad incantare i fan con le sue apparizioni televisive: l’ultima fa alzare la temperatura e i fan notano il dettaglio

Si avvicina l’estate, ma Diletta Leotta ha deciso di giocare in anticipo sul tempo ed alzare le temperature. Lo ha fatto nei giorni scorsi con il primo mare: costume striminzito per mettere in evidenza il suo fisico da sballo e tanto sole per mandare in estasi i suoi fan.

Ne sono quasi dieci milioni su Instagram e tutti o quasi non vedono l’ora di gustare le nuove pubblicazioni della bella conduttrice DAZN. Di certo Diletta non si fa attendere e aggiorna con una costanza quasi quotidiana il suo profilo Instagram, mostrando il meglio di sé e lasciando senza parole i suoi ammiratori.

Lo ha fatto con le foto delle gita in barca con la famiglia la scorsa settimana, lo è tornata a fare questa volta in veste lavorativa: la Leotta, infatti, ha pubblicato alcune immagini della sua presenza all’Olimpico per Lazio-Juventus, uno dei big match dell’ultima giornata di Serie A. Sabato pomeriggio i tifosi presenti nello stadio romano hanno potuto ammirare dal vivo la presentatrice, mentre chi è rimasto a casa a guardare il match, ha potuto godersi lo spettacolo in tv.

Una Diletta Leotta in versione decisamente primaverile quella che ha condotto pre e post partita della sfida tra biancocelesti e bianconeri, con un vestitino a fiori che ha catalizzato l’attenzione dei fan.

Diletta Leotta, versione primaverile: fan incantati

Un vestitino corto a fiori e Diletta Leotta fa andare in tilt Instagram: centinaia i commenti arrivati sotto la gallery pubblicata dall’Olimpico, mai quanti i cuoricini (quasi 160mila) che hanno mostrato l’apprezzamento dei follower.

I fan della conduttrice siciliana hanno gradito le immagini e l’outfit scelto dalla Leotta per calcare l’erba dello stadio romano. “Sei la vera attrazione dello stadio Olimpico, affascinante Diletta” scrive un follower ed un altro sembra essere anche lui d’accordo: “Strepitosa Diletta con questo vestitino“. Ma in tanti mettono in evidenza la bellezza delle gambe della Leotta, esaltate dall’outfit scelto: “Che gambe” scrive uno dei fan della presentatrice e fa incetta di apprezzamenti.

Un dettaglio che è stato apprezzato da chi segue la Leotta sui social e che è stato ‘protagonista’ dei commenti. Mai quanto Diletta, ad ogni modo, sempre più regina dei social e del calcio italiano.