Diletta Leotta da impazzire: l’ultimo scatto della conduttrice manda in tilt Instragram

Panorama mozzafiato, curve da far girare la testa: Diletta Leotta incanta ancora una volta i suoi fan con degli scatti supersexy.

La bella conduttrice di DAZN ha lavorato questo fine settimana a Napoli, per il big match tra gli azzurri di Antonio Conte e il Milan. Una partita fondamentale per la corsa scudetto, che ha visto la squadra di casa imporsi per due a uno al termine di 90 minuti, ricchi di emozione. Ma a prendersi la scena è stata ancora una volta la Leotta, che nel pre e nel post partita ha letteralmente mandato in tilt i social.

Lo scenario era di quelli suggestivi e la siciliana non si è fatta sfuggire l’occasione per degli scatti super sensuali. Affacciata sul Golfo di Napoli, Diletta Leotta ha dimenticato i problemi che ha a casa, con il marito Karius alle prese con un infortunio al polpaccio che gli ha fatto terminare in anticipo la stagione. Tutto messo per un attimo da parte per lasciar parlare la sua bellezza: i fan sono rimasti a bocca aperta.

Diletta Leotta, addosso solo un asciugamano: foto da sballo

Una domenica a Napoli per Diletta Leotta e il panorama è di quello ideale per un servizio fotografico che ha fatto letteralmente impazzire i propri follower, oltre 9 milioni su Instagram. La presentatrice di DAZN si è così presa la scena: affacciata sul Golfo di Napoli, con indosso soltanto un asciugamano, Diletta Leotta ha fatto incetta di cuori e commenti. La sua bellezza è stata esaltata dalla mise particolare, uno scatto molto sensuale che non poteva lasciare indifferenti e non lo ha fatto.

Prima la storia in asciugamano, quindi la foto in accappatoio. Nel giro di poche ore, il post pubblicato da Diletta Leotta ha sbancato Instagram oltre 200.000 mi piace, quasi 1000 commenti. Tutto fuoco e fiamme per la Leotta: bellissima, sublime, meravigliosa sono soltanto alcuni dei complimenti rivolti alla siciliana che sorridente si è mostrata in tutta la sua sensualità baciata dal sole di Napoli.

Una serie di scatti che i fan hanno, dunque, apprezzato particolarmente. C’è anche chi per farle un complimento la butta sulla fede calcistica: “Mi hai fatto mettere mi piace ad un post sul Napoli” l’ironico commento di uno dei follower di Diletta. Intanto lei, dopo la parentesi napoletana, è volata in Germania per stare vicino al marito Karius alle prese con un brutto infortunio. E chissà se anche da lì, non certo con il sole e il golfo napoletano, riuscirà ad incantare i suoi fan con panorami da capogiro.