ROMA – Serie A in campo per il turno infrasettimanale (classifica). La Juventus cerca la prima fuga scudetto contro il Bologna, il Napoli vuole restare incollato ai bianconeri e ospita il Parma. Di Francesco si gioca il posto in Roma-Frosinone, è obbligato alla vittoria o molto probabilmente verrebbe esonerato.

L’aggiornamento dei risultati e dei marcatori:

Juventus-Bologna 0-0

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cancelo; Dybala, Ronaldo. All. Allegri

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Dzemaili, Nagy, Dijks; Orsolini; Okwonkwo, Falcinelli. All. F.Inzaghi

Napoli-Parma 0-0

Napoli (4-4-2) formazione ufficiale: Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik.

Parma (4-3-3) formazione ufficiale: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio.

Roma-Frosinone 0-0

Roma (4-2-3-1) formazione ufficiale: Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick.

Frosinone (3-5-2) formazione ufficiale: Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Cassata, Crisetig, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Udinese-Lazio 1-2, gol: Acerbi, Correa, Nuytinck

UDINESE (4-1-4-1) – Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Mandragora; Machis, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna.

LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Patric, Parolo, Badelj, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo.

Genoa-Chievo 0-0

Genoa (3-4-1-2) formazione ufficiale: Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamè, Piatek.

Chievo (4-3-3) formazione ufficiale: Sorrentino; Cacciaore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris, Stepinski, Giaccherini.

Cagliari-Sampdoria 0-0

Cagliari (4-3-1-2) formazione ufficiale: Cragno; srna, Klavan, Pisacane, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

Sampdoria (4-3-1-2) formazione ufficiale: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Atalanta-Torino 0-0

Atalanta (3-4-3) formazione ufficiale: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Zapata, Gomez.

Torino (3-5-1-1) formazione ufficiale: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ola Aina; Parigini; Belotti.