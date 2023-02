Domenica d’oro per lo sport azzurro: raffica di trionfi su neve, basket e volley

Domenica d’oro per lo sport italiano: raffica di trionfi, di titoli iridati, record. E imprese (sulla carta) impossibili, come la sorprendente vittoria in Spagna degli azzurri di Pozzecco. Con la novità del freestyle, disciplina giovane, sport olimpico figlio di una cultura afroamericana; dunque teoricamente lontana da noi. Ed invece no. Il freestyle, arte della improvvisazione, ha portato l’Italia sul tetto del mondo. Prima medaglia storica. Ma vediamo partendo dalla neve.

Sofia e Fede, trionfo per Maurizio Costanzo

Doppietta azzurra nello sci alpino a Crans Montana, Coppa del mondo. Discesa perfetta. Ennesima giornata storica per le sorelle d’Italia. Prima Sofia Goggia, seconda Federica Brignone. E’ la diciottesima doppietta azzurra in Coppa. Di più: Sofia ha colto il 22 esimo trionfo come Tomba. Sofia ha ipotecato la conquista della Coppa di Specialità. Imprendibile.

La neve s’è desta. Trionfi azzurri in slittino e freestyle

Il weekend ci ha regalato imprese storiche: vittoria di Dominik Fischnaller, il trentenne nativo di Bressanone ha riportato la Coppa del mondo di Slittino in Italia .12 anni dopo Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico della squadra italiana. L’oro nel freestyle è la sorpresa più bella della giornata. Il 22 enne Trentino Simone Deromedis ha conquistato la medaglia d’oro nella prova maschile di Skicross. Ha dominato la Big Final piazzandosi davanti al favorito tedesco Florian Wilmsmann.

Brindisi speciale per il Volley Piacenza con Mattarella

Vittoria a sorpresa ma meritata sotto gli occhi di un testimone d’eccezione come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella capace di emozionare anche gli sconfitti. In poco più di un’ora Piacenza ha superato Trento in 3 set. Sul campo, Piacenza ha bissato il colpaccio della semifinale dove aveva inflitto la prima sconfitta di tutta la stagione a Perugia. Al PalaEur di Roma era presente anche il CT Fefe’ De Giorgi:” È stata una grande festa per la pallavolo. Tanto pubblico e una atmosfera bellissima”.

Pro Recco 10 Coppe Italia di fila

A Genova i liguri della Pro Recco hanno battuto i siracusani dell’Ortigia 12-8. È la decima Coppa Italia di fila a tre mesi dalla Supercoppa Europea. La 17 esima della storia. Partita speciale e standing ovation per Stefano Tempesti il giocatore più vincente nella storia del club con 39 titoli in 16 anni.

Italbasket verso il Mondiale 2023

Il colpo in Spagna (72-68) ha chiuso il girone L per le qualificazioni al Mondiale in Giappone, Indonesia e Filippine (25agosto-10 settembre). Il merito di questa piccola grande impresa ha un nome: Gianmarco Pozzecco che ha saputo dare energia ad una Italia giovane e motivata e ha saputo rischiare mettendo in campo il 19 enne Davide Casarin, risultato il migliore con Caruso. Esordio per lui addirittura col botto: 10 punti in 12 minuti. Caruso ha segnato 19 punti in 17 minuti di gioco prendendo anche 4 rimbalzi offensivi. Miglior rimbalzista Severini sempre attento in difesa.