Donnarumma e l’indizio sulla sua ‘nuova’ vita: ecco quello che nessuno sapeva

Gianluigi Donnarumma è atteso da una novità importante nella sua vita: il portiere del Psg ha deciso di non nascondere più nulla.

Agli Europei è stato l’unico della spedizione italiana a meritarsi gli applausi. La Nazionale si è aggrappata a Gigio Donnarumma finché ha potuto, poi anche il portierone del Paris Saint-Germain si è dovuto arrendere ed alzare bandiera bianca davanti alla pochezza della squadra di Spalletti. Capitolo ormai archiviato, con il calciatore che ora è atteso da un’altra stagione da protagonista a Parigi.

In queste settimane il suo nome ha fatto anche la comparsa nelle notizie del calciomercato, accostato al Manchester City quando Ederson sembrava dovesse andare in Arabia. Non se n’è fatto nulla (almeno finora) e Donnarumma giocherà ancora con i campioni della Ligue 1. La squadra di Luis Enrique vuole riconfermarsi in Francia, ma soprattutto provare a fare più strada possibile in Champions League e al Mondiale per Club, veri grandi obiettivi della società.

Obiettivi da raggiungere sul campo, ma ci sono traguardi importanti anche fuori per l’ex calciatore del Milan. Sarà un anno importante, infatti, per Gianluigi Donnarumma e la sua compagna, Alessia Elefante. I due stanno insieme 2016 e dall’anno successivo convivono. La ragazza lo ha accompagnato all’inizio della sua carriera, lo ha seguito in Francia dopo l’addio al Milan ed ora la coppia è attesa dal momento più bello: la nascita del loro primo figlio.

Donnarumma ed Alessia Elefante: l’attesa per il primo figlio

L’annuncio della gravidanza era già arrivato in primavera. A fine maggio la coppia aveva, infatti, postato su Instagram una foto insieme con tanto di maglia della Nazionale con pancione in bella vista e sulle spalle la scritta mamma per lei e papà per lui. Ad accompagnare le immagini la didascalia: “Non vediamo l’ora di incontrarti“.

Da allora Alessia Elefante ha pubblicato altre foto mettendo in mostra il pancione che cresceva ed anche l’ultima pubblicazione è incentrata sull’attesa per la nascita del primo figlio. La coppia, infatti, ha deciso di fare il calco alla pancia per fissare un momento magico. A esaudire il desiderio del calciatore e della sua compagna è stata l’artista Marcella Loffredo.

Il calco è stato realizzato con garze e gesso, con Donnarumma che ha assistito alla sua realizzazione dalla piscina, dedicando un cuoricino con le mani alla sua dolce metà. Ora la famiglia si sta per allargare: “Emozioni uniche” la frase che accompagna le immagini e che racchiude meglio di ogni altra parola i sentimenti che la coppia sta provando.