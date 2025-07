Sono ore di profonda apprensione per la ginnastica artistica italiana. Lorenzo Bonicelli, 23enne di Abbadia Lariana e atleta della Ghislanzoni GAL, è in coma farmacologico a seguito di una drammatica caduta durante un esercizio agli anelli, avvenuta nel corso del concorso a squadre delle FISU World Summer University Games, le Universiadi Estive attualmente in corso a Essen, in Germania.

Bonicelli, presente alla competizione anche come studente di Economia presso l’Università Mercatorum, ha riportato un grave trauma cervicale in seguito alla caduta. Nonostante fosse ancora cosciente nei momenti immediatamente successivi all’incidente, le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente all’Ospedale Universitario di Essen. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al collo, per stabilizzare una frattura alle vertebre cervicali.

Al momento non è stato rilasciato alcun bollettino medico ufficiale, ma l’ex direttore della Federazione Internazionale di Ginnastica, Steve Butcher, ha condiviso un aggiornamento sui social: “Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!”.

Il ritiro dell’Italia e il sostegno del mondo della ginnastica

Di fronte alla gravità dell’accaduto, la delegazione italiana ha deciso di ritirare immediatamente la squadra maschile dalla competizione. Riccardo Villa e Niccolò Vannucchi, compagni di Bonicelli in gara, hanno lasciato la manifestazione in segno di solidarietà e profondo rispetto per il compagno infortunato. Una scelta motivata anche dall’alto coinvolgimento emotivo che ha colpito l’intero team.

A farsi portavoce del dolore e della speranza della squadra azzurra è stato il tecnico della Nazionale, Paolo Bucci, impegnato al Festival Olimpico della Gioventù Europea: “Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Lorenzo Bonicelli e a lui personalmente, sperando che tutto si risolva per il meglio”, ha scritto sui social.