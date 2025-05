Il campionato non è ancora finito, ma è già tempo di calciomercato: primo acquisto per la Juventus, affare da 27 milioni di euro

Sarà Champions o non sarà Champions? L’interrogativo anima le giornate in casa Juventus con i prossimi quindici giorni che chiariranno presente e futuro bianconero.

Il quarto posto è fondamentale per poter programmare un futuro ambizioso e per rendere più facile il lavoro della dirigenza sul calciomercato. La sfida di questa sera contro la Lazio chiarirà molte cose in merito: una vittoria proietterebbe la formazione di Tudor verso il quarto posto, anche considerando il calendario delle ultime due partite, mentre un risultato diverso potrebbe complicare i piani bianconeri.

Testa al campo dunque perché è lì che si gioca anche un pezzo di futuro. Un futuro che, intanto, la società ha già iniziato a scrivere. In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, con Conte grande obiettivo e Tudor sempre più lontano dalla conferma, la società bianconera ha già perfezionato il primo acquisto per la prossima stagione.

Juventus, il primo acquisto è Kelly: tutto bianconero

È già ufficiale il riscatto di Lloyd Kelly: per il centrale inglese, infatti, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo. Non per la qualificazione in Champions, per la quale bisognerà ancora attendere, ma come numero di presente collezionate.

Un affare impostato questo inverno quando Giuntoli lo ha acquistato dal Newcastle in prestito oneroso per 3 milioni di euro, più appunto l’obbligo di riscatto con condizioni abbastanza semplici da raggiungere. Condizioni che sono già state raggiunte, facendo quindi scattare l’acquisto a titolo definitivo. L’affare prevede una cifra pari a 14,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, più altri 2,7 milioni di oneri. A questa cifra, bisogna poi aggiungere eventuali bonus da 6,5 milioni, facendo quindi arrivare il totale potenziale a circa 27 milioni di euro.

Una cifra elevata, soprattutto se raffrontata alle prestazioni messe in campo fino ad oggi da Kelly: il centrale inglese, attualmente fermo per infortunio, non si può dire che abbia convinto nelle sue 13 apparizioni finora con la maglia bianconera. Dieci partite in Serie A, 2 in Champions ed una in coppa Italia, alternando prestazioni discrete ad altre meno buone.

Arrivato a gennaio, Kelly ha firmato un contratto fino al giugno 2029 con un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione più bonus. Un investimento importante, deciso già a gennaio: resta da vedere quanto il nuovo allenatore abbia voglia di puntare su di lui nella prossima stagione.