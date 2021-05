Ebrima Darboe cambia nome, si chiamerà Peruzzi perché sarà adottato dal padre della sua agente. La notizia è stata data dall’agente del calciatore della Roma, Miriam Peruzzi, nel corso di una intervista rilasciata a calciomercato.com.

Miriam Peruzzi: “Ebrima Darboe Peruzzi sarà il nuovo nome del calciatore della Roma dopo l’adozione da parte della nostra famiglia”

Riportiamo di seguito le dichiarazioni di Miriam Peruzzi a calciomercato.com:

“Darboe è un ragazzo eccezionale, davvero per bene. Lo conoscono tutti alla Roma, è educato, io dico che è un ragazzo d’oro. Sta vivendo con serenità la situazione, con noi ha una famiglia. Mio papà fa l’allenatore, l’abbiamo adottato, mio papà a breve firmerà le carte legali perché sia adottato al 100%. Diventerà Peruzzi come me, Ebrima Darboe Peruzzi. Sono molto felice, abbiamo deciso di farlo tanti anni fa e non oggi perché gioca in Serie A, se lo merita, è al 100% parte del nostro nucleo famigliare”.

Ebrima Darboe ed il grande impatto con la Roma

Dopo la trafila nel settore giovanile giallorosso, Darboe ha mosso i primi passi in prima squadra in questo finale di stagione. Ma non lo ha fatto in punta di piedi, è riuscito subito ad affermarsi come uno dei calciatori più positivi della squadra.

Ha giocato benissimo sia contro il Manchester United in Europa League che nell’ultimo derby di campionato. Per questo si sarebbe guadagnato un adeguamento di contratto per guadagnare come un calciatore adulto. Al momento guadagna come un Primavera.