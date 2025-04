Eleonora Incardona nuova protagonista a Dazn: le sue immagini fanno sognare, i fan restano senza parole

Con Diletta Leotta condivide la terra d’origine, la Sicilia, e non solo. Eleonora Incardona è il volto nuovo di DAZN e con il suo fascino e la sua bellezza sta conquistando tutti.

Sempre più protagonista sugli schermi della piattaforma streaming, la siciliana si sta legando in maniera forte al mondo del calcio e dello sport in generale, proprio come fatto da Diletta Leotta. Oltre che sui campi di calcio della Serie A, l’Incardona è legata sentimentalmente ad un calciatore del massimo campionato: Samuele Ricci, centrocampista del Torino.

La coppia è venuta allo scoperto la scorsa estate e da allora i due non si sono mai separati. La stessa conduttrice ha raccontato del lungo corteggiamento che il mediano granata le ha fatto, dopo essersi conosciuti ad un evento benefico. Il classico colpo di fulmine che finora non ha sbagliato la mira. Ma, oltre che felice nella vita privata, Eleonora Incardona sta vivendo un momento particolarmente positivo professionalmente parlando.

La sua presenza a DAZN è sempre più costante e i fan ne apprezzano sicuramente la bellezza, ma anche le capacità.

Eleonora Icardona, incanta sui campi di Serie A

Prima Bergamo, poi Napoli: la conduttrice è stata sui campi degli ultimi due big match del campionato italiano. Prima della pausa per le nazionali ha calcato l’erba del Gewiss Stadium, incantando tutti con un outfit da capogiro. Una camicia aperta ed una canottiera molto scollata che lasciava in bella vista il suo prosperoso décolleté.

Un abbigliamento che ha fatto andare letteralmente fuori di testa i fan (su Instagram vanta oltre un milione di follower) che hanno assalito il suo profilo con mi piace e commenti. Tanti i complimenti ricevuti dalla siciliana con cuori e fiamme a testimoniare l’apprezzamento dei fan per le immagini postate da Bergamo, con qualche utente che si è spinto anche un po’ più in là: “Ormai vale tutto” il commento che dimostra di apprezzare le curve della Incardona.

Una Incardona protagonista anche domenica sera al Maradona per Napoli-Milan: anche in questo caso l’outfit scelto ha fatto andare fuori giri i propri fan con le prorompenti curve mette in risalto dal tipo di abbigliamento scelto. Anche in questo caso incetta di cuoricini e commenti, un appuntamento per la ‘nuova’ Diletta Leotta che, come la collega continua ad ammaliare i propri follower con immagini dall’elevata sensualità.