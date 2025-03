Ex velina, Elisabetta Canalis non manca mai di far entusiasmare i fan con scatti da capogiro: anche l’ultimo conquista tutti

Una dea. Il popolo di Instagram ha eletto la sua regina e non ci sono dubbi su chi sia: Elisabetta Canalis ha il fascino e l’eleganza della casa reale.

Fascino ed eleganza che hanno conquistato i quasi quattro milioni di fan che la seguono su Instagram, pronti a far fioccare i cuoricini ad ogni suo scatto, pronti a sommergerla di complimenti ad ogni post. L’ex velina, che anche i tifosi di calcio conoscono bene per aver condotto Controcampo insieme a Sandro Piccinini e per essere stata a lungo legata all’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri, ha iniziato una nuova collaborazione e le foto pubblicate per annunciarla hanno rapito per la loro bellezza.

Una Canalis elegantissima quella che presta il suo volto a Messika, marchio di gioielli, che ha scelto proprio Elisabetta come testimonial di quest’anno. La bella modella sarda è stata scelta come Friends of Maison per lanciare la campagna Back to Iconics e il suo volto è stato abbinato ai gioielli del brand di lusso.

Elisabetta Canalis incanta i fan: scatti da svenire

Non poteva esserci scelta migliore per Messika di Elisabetta Canalis. Una vera dea a indossare i gioielli del brand che ha raccontato con la Fondatrice e Direttrice Artistica, Valérie Messika, il motivo per cui è stata scelta proprio la sarda.

“Siamo entusiasti di collaborare con Elisabetta Canalis per questa nuova campagna – le sue dichiarazioni – . La sua silhouette atletica e il suo sguardo determinato incarnano perfettamente l’energia e il dinamismo delle creazioni Move“. Energia e dinamismo che la Canalis rivede anche nel bracciale Mova Noe: seconda la modella incarna alla perfezione il suo stile di vita, sempre in movimento tra due continenti (America ed Europa).

Una donna dai mille impegni, carica di energia, ma al contempo bella ed elegante. Elisabetta Canalis non smette mai di incantare con i suoi scatti i fan che su Instagram hanno mostrato di apprezzare in maniera particolare anche le ultime pubblicazioni.

“Divina” scrive un utente ed un altro non ha dubbi: “Sei la numero 1“. C’è poi chi si domanda come faccia ad essere sempre più bella. Un dubbio che oggettivamente sorge spontaneo ammirando la Canalis che non sembra accusare gli anni che passano. Anzi, diventa sempre più affascinante e seducente, sempre in forma e pronta ad incantare. Un gioiello proprio come quelli di cui è testimonial.