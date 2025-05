John Elkann sta valutando un nuovo cambio di organigramma in casa Juventus: nuovo presidente bianconero, partiti i contatti

John Elkann prende per mano la Juventus e lavora al suo rilancio. La squadra in campo sta faticando e deve lottare nelle ultime due giornate per conquistare un preziosissimo quarto posto, con annessa qualificazione alla Champions.

Fondamentale vincere contro Udinese e Venezia e guardare quello che faranno le avversarie dirette: Tudor contro la Lazio ha sprecato una ghiotta occasione per allungare e avvicinarsi al quarto posto ed ora non tutto è più nelle mani dei bianconeri. Proprio il finale di stagione sarà fondamentale per capire quel che accadrà nel futuro della Juventus, almeno per quel che riguarda l’aspetto tecnico. Il tecnico croato è ormai sempre più lontano dalla conferma, con Conte che è l’indiziato numero 1 – dovesse liberarsi dal Napoli – per prendere il suo posto.

A rischio anche Cristiano Giuntoli: bocciato il suo progetto che vedeva al centro Thiago Motta, bocciato gran parte del suo mercato estivo (da Koopmeiners a Douglas Luiz), messo da parte nella decisione di prendere Tudor. Per lui si prospetta un addio o un demansionamento rispetto alla centralità avuta negli ultimi anni. Ma la rivoluzione bianconera potrebbe riguardare anche le più alte cariche societarie e sarebbe proprio John Elkann che starebbe lavorando a questo.

Juventus, torna Platini: Elkann vuole convincerlo

Michel Platini alla Juventus: è questo ciò a cui starebbe lavorando John Elkann. Il francese, ex stella bianconera da calciatore ed ex presidente della Uefa, sarebbe stato contattato dal numero 1 di Exor in persona per un suo ritorno a Torino.

A rivelarlo è Francesco Oppini, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. Stando ad Oppini “la Juventus attraverso Elkann starebbe tentando di convincere e portare Platini alla presidenza della squadra torinese“. Un ritorno che avrebbe del clamoroso e del quale si parla da qualche mese, da quando – per la precisione – ‘le roi’ è stato assolto dalle accuse. Lui o Del Piero le due figure storiche che da più parti vengono invocate per guidare la società e, stando a quanto riferito da Oppini, Elkann si sarebbe convinto.

Trattativa in corso, dunque, ma resta da vedere se Platini si lascerà tentare e tornerà a Torino in un aveste insolita: quella di presidente della Juventus. Per l’ex numero 10 bianconero sarebbe la prima esperienza da dirigente di alto livello all’interno del club, ma dopo aver guidato la Uefa non gli manca certo l’esperienza per un ruolo del genere.