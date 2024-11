Esonero deciso: la comunicazione arriverà prima delle sosta delle Nazionali

Non c’è nessuna possibilità (o quasi) di andare avanti insieme: per l’allenatore l’avventura è ormai giunta al capolinea

Non c’è speranza, non c’è alternativa al cambio in panchina: nonostante i tentativi di andare avanti, l’epilogo sembra già scritto.

In Serie A si è pronti ad accogliere un altro allenatore, con il secondo esonero stagionale. Per uno scherzo del destino, la panchina che è pronta a cambiare è ancora una volta quella della Roma. Il passaggio da De Rossi a Juric non ha portato nessun beneficio, anche se in campionato il tecnico croato ha avuto una media punti migliore del suo predecessore. Non così tanto da meritarsi la conferma in panchina, soprattutto perché il rapporto con la squadra è ormai ai minimi termini.

Feeling mai scattato quello tra Juric e alcuni dei giocatori della Roma, soprattutto i senatori. A dimostrarlo il litigio mai smentito con Mancinilitigio mai smentito con Mancini durante la disfatta contro la Fiorentina, ma anche prestazioni ben al di sotto della sufficienza. L’ultima uscita della squadra giallorossa è stata in Europa League con un pareggio in Svizzera per 1-1 che ha acceso ulteriormente le polemiche e le critiche contro l’allenatore.

Un Juric che è destinato a salutare la compagine capitolina dopo l’ultima partita di campionato, contro il Bologna domenica pomeriggio.

Roma, Juric verso l’esonero: la situazione

Un esonero che sembra essere già scritto visto il rapporto tra l’allenatore e la squadra e che potrebbe arrivare qualsiasi sia il risultato che la Roma otterrà contro il Bologna.

Anche una vittoria potrebbe non bastare a Juric per tenersi la panchina giallorossa con i giallorossi che sono pronti ad un nuovo ribaltone per provare a salvare la stagione. Approfittando della sosta del campionato per le Nazionali, i patron della Roma potrebbero optare per l’esonero con diverse ipotesi al vaglio per il successore dell’ex Verona. C’è l’idea del ritorno di De Rossi, che chiede però una figura come Ranieri da direttore tecnico, le idee che portano ad Allegri e Mancini, ma anche la possibilità di un nome straniero che dare inizio ad un progetto tutto nuovo.

Nulla è ancora deciso, forse salvo l’esonero di Juric: se non arriveranno segnali – ad oggi impensabili – in controtendenza con quelli arrivati nelle ultime uscite, il destino dell’allenatore sembra essere già segnato. Un addio senza rimpianto da entrambe le parti e che potrebbe segnare il punto di svolta per la stagione della Roma: questa è la speranza del popolo giallorosso a due giorni dal match.