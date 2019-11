ROMA – Il dado è quasi tratto. Andiamo a vedere le squadre che si sono qualificate ad Euro 2020 insieme all’Italia.

GRUPPO A – Inghilterra e Repubblica Ceca si sono qualificate ad Euro 2020. Gli inglesi hanno vinto il girone mentre i cechi si sono qualificati al campionato europeo di calcio da secondi della classe.

GRUPPO B – L’Ucraina ha vinto il girone, il Portogallo è arrivato secondo in volata sulla Serbia. Entrambe le Nazionali si sono qualificate ad Euro 2020. Decisivi i quattro gol nelle ultime due partite di Cristiano Ronaldo (tre alla Lituania e uno al Lussemburgo).

GRUPPO C – La Germania ha vinto il girone e l’Olanda è arrivata seconda. Entrambe si sono qualificate a Euro 2020. La Nazionale di De Ligt ha staccato l’Irlanda del Nord, terza forza del girone.

GRUPPO D – E’ il girone più equilibrato di tutti. Tre Nazionali sono ancora in corsa per due posti. La Svizzera (14 punti) è quasi certa della qualificazione perché dovrà affrontare la modesta Gibilterra, mentre Irlanda (12 punti) e Danimarca (15) si sfideranno in un autentico spareggio.

GRUPPO E – La Croazia ha vinto il girone e si è qualificata facilmente per Euro 2020. L’altro posto a disposizione se lo contendono Ungheria (12 punti), Galles (11) e Slovacchia (10). La qualificazione verrà decisa al fotofinish.

GRUPPO F – La Spagna ha vinto il gruppo e si è qualificata insieme alla Svezia che è arrivata seconda. Gli svedesi hanno avuto la meglio della Romania, terza forza del girone.

GRUPPO G – Polonia (prima) e Austria (seconda) si sono qualificate ad Euro 2020.

GRUPPO H – Francia (prima) e Turchia (seconda) hanno ottenuto la qualificazione ad Euro 2020.

GRUPPO I – Belgio (primo) e Russia (seconda) si sono qualificati ad Euro 2020.

GRUPPO J – Italia (prima) e Finlandia (seconda) si sono qualificate al campionato europeo di calcio del 2020.

NATIONS LEAGUE – Gli ultimi 4 posti saranno invece assegnati attraverso i playoff tra le vincenti delle varie leghe di Nations League. Come scrive La Gazzetta dello Sport, una procedura complessa che parte dai risultati della prima edizione del torneo escludendo le formazioni che hanno già ottenuto la qualificazione attraverso i gruppi di Euro 2020.