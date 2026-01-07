Eurofiguraccia Trapani basket: la pagina più brutta del nostro basket in Europa. Una farsa. Partita surreale sospesa sul 35-8. In campo è rimato un solo giocatore siciliano. Match durato appena 6’57”. Trapani si è presentata con 5 giocatori (Cappelletti, Rossato, Patti, Pugliatti, Martinelli) alla gara 1 del Play-In di BCL a Samokov (Bulgaria) contro l’Hapoel Holon club israeliano. Una partita così non si era mai vista.

I giocatori della Sahrk Trapani a turno sono usciti dal campo lasciando da soli due Under 18, due debuttanti: Martinelli e Patti. Il palermitano Luigi Patti ha così deciso di commettere rapidamente 5 falli, costringendo gli arbitri a terminare la partita sul 38-5. Ergo dopo 7’ sipario calato. Non ci sarà il ritorno.

Il caso Trapani affonda le radici in una veloce diaspora della rosa e in uno scontro frontale con i vertici federali; tutto ciò è coinciso con le dimissioni del tecnico Repesa, la partenza dei giocatori chiave e la penalizzazione di ben 8 punti oltre alla inibizione del presidente Valerio Antonini fino a dicembre 2027. Una crisi causata da problemi finanziari e amministrativi.

Una comparsa indecorosa

La più brutta figura del nostro basket in Europa si poteva evitare. Su Facebook il presidente Antonini ha spiegato il perché di questo imbarazzante spettacolo: ”Ringrazio i giocatori che sono andati in Bulgaria a fare questa comparsa, chiaramente indecorosa, che evita però al club una multa di 600.000 euro che la BCL ci aveva comunicato in caso di forfait”.

E poi: ”Grazie alla Fip e alla Lega per averci ridotto in queste condizioni bloccando i tesseramenti, non permettendo il 5+5 né il tesseramento del coach Latini. Il tempo della verità arriverà dopo i passi che sono stati compiuti in queste ore e i danni che ci avete fatto, danni incalcolabili “.

Rischio esclusione dal campionato

Il Trapani rischia grosso perché dopo la mancata partecipazione alla sfida contro la Virtus Bologna, se sabato non si presenterà di nuovo in campo contro il Trento, rischia l’espulsione dal campionato di serie A. Dunque dopo l’addio alla Champions ci sarebbe l’addio alla serie A.

Sabato è una giornata di campionato importante anche perché designerà le 8 partecipanti alla fase finale di Coppa Italia e Trapani, per l’aritmetica, è al momento coinvolta nella lotta per far parte delle qualificate. È nel gruppo delle prime otto, cioè: Virtus Bologna (24), Brescia (22), Olimpia Milano (20), Venezia (20), Tortona (20), Trapani (12), Varese (12), Napoli (12).