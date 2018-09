ROMA – L’Uefa ha deciso di assegnare l’organizzazione degli Europei 2024 alla Germania, che è stata preferita all’unica altra candidata, la Turchia.

Dopo l’edizione del 1988, gli Europei tornerà ai tedeschi dopo 36 anni. Battuta la concorrenza della Turchia, nuovamente delusa dopo l’edizione del 2016, quando fu sconfitta dalla Francia, e dal mancato ok alla candidatura per gli Europei del 2020 (itineranti) e per l’Olimpiade dello stesso anno.

La Germania, quindi, ospiterà per la quarta volta della sua storia la fase finale di un grande torneo per Nazioni (due Mondiali, 1974 e 2006, e l’Europeo del 1988). Nel 2020 ci sarà un Europeo itinerante, ma dopo tornerà ad essere ospitato da un solo paese: tocca di nuovo alla Germania.