Europei di ciclismo in Olanda, chiusura domenica 24 dalle 12.15, dove in tv, azzurri in gara con Ganna e Trentin

Europei di ciclismo in Olanda, chiusura col botto (domenica 24, dalle 12,15). In programma la prova in linea “Uomini Élite”, la gara più attesa di tutto il weekend.

Sfida nei Paesi Bassi. Partenza da Assen ed arrivo a Col du Vam dopo 198 km con un circuito conclusivo di 13,8 km (6 giri) che presenta un paio di strappetti sul finale. Favoriti gli uomini delle classiche come Wout Van Aert che non avrà i rivali di lusso Pogacar, Van der Poel, Fabio Jacobsen (campione in carica). Ma altri corridori sono al momento in gran spolvero come ad esempio il belga Arnaud De Lie, 21 anni, talento del team Lotto Soudal. Senza dimenticare Pedersen e Laporte.

GLI AZZURRI DEL CICLISMO IN GARA

Il ct Bennati ha convocato per la prova in linea una formazione di tutto rispetto, in testa Filippo Ganna e Matteo Trentin, punta e regista. Completano la Nazionale corridori certamente affidabili. Eccoli: Affini, Viviani, Mozzato, Pasqualon, Sobrero, Cattaneo.

Il Ct Marco Velo, responsabile delle prove contro il tempo, ha puntato tutto su Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero.

Ha detto il Ct Bennati:” È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, cioè Filippo Ganna e Matteo Trentin. È con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto”.

ASPETTANDO IL LOMBARDIA

L’appuntamento più prestigioso di fine stagione è il Giro della Lombardia, 238 km. da Como a Bergamo con 4400m. di dislivello. Sabato 7 ottobre si correrà l’edizione n.117 con una attrazione molto seducente. Cioè il duello tra Pogacar e Evenepoel che finora è sempre mancato. È l’ultima classica-monumento della stagione. Con le salite della storia: Madonna del Ghisallo, Roncola, Zambla Alta, Passo di Ganda, prima dello strappo di Colle Aperto, il trampolino che prelude al gran finale.