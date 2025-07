Il belga Rimco Evenepoel, 25 anni, alfiere della Soudal Quick-Step, due ori olimpici a Parigi e iridato di specialità, ha vinto la cronometro di Caen rifilando 16” a Pogacar; lo sloveno è la nuova maglia gialla. Super batosta per l’olandese Van Der Poel che ha perso la leadership del Tour dopo aver indossato la maglia gialla per 3 giorni. Molto bene il mantovano Affini staccato di soli 33” dal fenomeno belga che comunque ha conquistato il podio.

Cronometro per specialisti

La prima cronometro del Tour 2025, quinta tappa della Grand Boucle, è stata una prova pianeggiante di 33 km (solo 200 metri di dislivello) nell’anello di Caen, cuore della Normandia e capoluogo del Calvados; un nome, quest’ultimo, che richiama alla mente il celebre liquore francese che altro non è che acquavite di sidro di mele; liquore invecchiato in botti di legno. Il Calvados era la bevanda preferita dal Commissario di Polizia Maigret, il personaggio letterario creato da George Simenon e interpretato nei film da attori del calibro di Gino Cervi, Gerard Depardieu, Sergio Castellito. Ancora una volta il Tour ha reso omaggio (anche) ai suoi romanzieri, oltreché alle leggende del ciclismo. Una lodevole abitudine che si rinnova ogni anno.

Gara spettacolare

Primo a partire nel sole alle 13.05 è stato il kazako Fedorov, 25enne cronoman della Astana. Assente lo specialista azzurro Pippo Ganna (ritirato alla prima tappa in seguito ad una rovinosa caduta) gli occhi erano puntati sul favorito Evenepoel e, in subordine, sui nostri Affini e Cattaneo. Affini è partito 45esimo alle13.49 e si è distinto con una grande prestazione (37’15”08). Cattaneo è partito dopo 52 corridori alle 13.57. La maglia verde Jonathan Milan è scattato 68esimo alle 14.12. Evenepoel è partito lancia in resta alle 16.44 dovendo recuperare 58” a Pogacar e 50” a Vingegaard.

Ultimi i “tre tenori”: Vingegaard alle 16.56, Pogacar due minuti dopo con la maglia a pois. Ha chiuso la maglia gialla van der Poel alle 17.00. L’olandese è rimasto in giallo per i piazzamenti. Non sono stati previsti abbuoni. Hanno preso parte della cronometro 181 corridori. Folla straripante. Evenepoel fenomeno, il Tour stravolto. Pogacar prende la maglia gialla, batosta per Vingegaard, legnata per van der Poel (perso oltre un minuto e mezzo. Cambia la storia del Tour 2025.

Ordine di arrivo

1. Evenepoel in 36’42”02, 2. Pogacar (+16”), 3. Affini (+33”), 4. Armirail (+35”), 5. Vauquelin (+49”), 6. Lipowitz (+58”), 7. Romeo (+1’02”), 8. Almeida (+1’14”), 9. Plapp (+1’17”), 10. Castrillo (+1’18”).

Classifica generale

1. Pogacar, 2. Evenepoel (+42”), 3. Vauquelin (+59”), 4. Vingegaard +1.13), 5. Jorgenson (+1.22), 6. Van der Poel (+1’28”), 7. Almeida (+1’53), 8. Roglic (+2’30), 9.Lipowitz (+2’31), 10. Skjelmose (2’32).