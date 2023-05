Fabrizio Roncone: “Mourinho non vuole rimanere alla Roma se resta Pinto”

Il giornalista del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone, ospite del programma radiofonico Tutti convocati, dice che José Mourinho resterà a Roma soltanto con l’addio del direttore sportivo Tiago Pinto.

José Mourinho-Tiago Pinto, le parole di Fabrizio Roncone

“Lo dico prima di vedere come finirà questa stagione. Pinto non credo sia il direttore sportivo giusto per questa squadra, il Napoli ha dimostrato che si può vincere anche con pochi soldi. Mourinho ha fatto capire che vuole un altro tipo di mercato”.

E ancora: “Pinto ha fatto partire Zaniolo l’ultimo giorno di mercato e non è riuscito a sostituirlo. Per me quello che è successo ieri è un punto di non ritorno per la permanenza di Mourinho a Roma: non vuole rimanere con Pinto o comunque con queste condizioni”.

“Divento pazzo quando sento Volpato – continua – ma chi è Volpato? E’ un ragazzo, vediamo tra qualche anno, ma non può essere il giocatore che porta la Roma in Champions”.