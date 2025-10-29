Fantastico debutto di Jannik Sinner all’ATP1000 di Parigi. L’azzurro ha battuto agevolmente il belga Zizou Bergs con un punteggio eloquente : 6-4,6-2.

L’azzurro sembra aver preso confidenza con le condizioni parigine e giovedì sfiderà agli ottavi

l’argentino Cerundolo. Sinner è tornato in campo dopo aver vinto il Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna. Partita controllata dall’inizio alla fine. Continua ad essere possibile il ritorno al n.1 del ranking dopo il ko inaspettato di Alcaraz.

PRIMO SET- Inizia alle 15.28 con tre ore di ritardo. Match valido per i sedicesimi di finale. Partenza con un game di ben 12 minuti e dopo 15’ Jannik va sul 2-0 ma cede il terzo (2-1). Rimedia subito (3-1) ma,con errori, concede il quinto (3-2). Col servizio è 4-2. Ma il belga accorcia:4-3 co ottimi colpi. Sinner al 46’ firma il 5-3 poi si concede una pausa pericolosa (5-4) ma con la battuta chiude il set (6-4) in 51 minuti.

SECONDO SET – Partenza alle 18.25 alla solita maniera e dopo 10’ Jannik firma il 2-0. Altra “pausa “ e Bergs accorcia (2-1); Sinner replica (3-1) e poi allunga piuttosto agevolmente (4-1) e 5-1. Bergs trova colpi vincenti e riduce il gap (5-2) ma Jannik non fa sconti e vince 6-2 dopo un’ora e 27 minuti..

GLI AZZURRI ALLE FINALS DI TORINO

A Parigi si è intanto compiuto l’ennesimo en plein alle Finals di fine anno. Italia in festa. Con la vittoria di martedì scorso della coppia Bolelli-Vavassori sul duo Gonzalez-Pel (6-2, 6-4) ora l’Italia ha almeno un rappresentante per categoria. Sinner nel singolare maschile, i citati doppisti, Jasmine Paolini nel singolare femminile e in doppio con Sara Errani. All’appello manca solo Musetti ancora in ballo fra lui e Auger-Aliassime per l’ottavo posto a Torino alle Nitto ATP Finals (9-16 novembre); evento prestigioso, di caratura mondiale.

Sicura la partecipazione dei 4 big già qualificati: Alcaraz, Sinner, Djokovic, Zverev . A ruba i biglietti, già incassati 4,7 milioni di euro (vendita ai tesserati compresa). Record di vendite (+56%).

ALCARAZ, CAMPIONE IN RISERVA

Il martedì nero di Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, ha suscitato clamore. Lo spagnolo è stato subito stoppato in 3 set (6-4,3-6,4-6) da Cameron Norrie, 30 anni, britannico in gran spolvero, semifinalista a Wimbledon 2022.

Un colpo di scena che ha rilanciato Jannik verso il n.1. e Carlos si è giustificato:” Non ero a mio agio su questo campo, ho commesso troppi errori”. L’allergia di Carlos per questo Torneo parigino continua. Bilancio eloquente: 5 vittorie e 5 sconfitte.

Ha fatto soprattutto rumore il cumulo di errori gratuiti dello spagnolo (54); Carlos è apparso nervoso, poco incisivo al servizio e poco lucido nei momenti chiave. I commentatori hanno subito sollevato dubbi sulla complessiva tenuta mentale di Alcaraz.

Carlos ha promesso di rifarsi alle Finals e alla Davis. Resta l’amarezza di uno stop e della prima sconfitta in un Masters 1000 dopo 17 partite vinte consecutivamente tra Montecarlo, Roma e Cincinnati. Comunque Alcaraz è sempre al comando della classifica ATP con 11.250 punti. Sinner lo supererebbe solo conquistando Parigi.