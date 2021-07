Federica Pellegrini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Matteo Giunta, fidanzati, vita privata, Olimpiadi, Instagram, biografia. La nuotatrice Federica Pellegrini entra nella storia. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero. Per l’italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova, un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è nata il 5 agosto del 1988 a Mirano, Venezia. Ha 32 anni. E’ alta 179 cm. La madre Cinzia Lionello, figlia di un ex campione italiano di lotta greco-romana, è sempre stata appassionata di nuoto. Il padre Roberto lavora in un grande albergo come barman. E’ la mamma che fa avvicinare Federica al nuoto nel 1995, quando la iscrive ai primi corsi avanzati nella piscina della società Serenissima.

A 6 anni disputa le prime gare affidandosi alla guida tecnica di Massimiliano Di Mito, che la segue fino al 2006. Nel 2002, a soli 14 anni, partecipa per la prima volta ai campionati italiani assoluti, dove vince una medaglia di bronzo. Fa il suo esordio nella nazionale maggiore nel 2004.

Luca Marin, Filippo Magnini e Matteo Giunta: fidanzati, Instagram, curiosità, vita privata di Federica Pellegrini

La Pellegrini non si è mai sposata e non ha figli. Dal 2008 al 2011 è fidanzata con il nuotatore Luca Marin. I due vivono insieme a Verona fino al momento in cui lei si innamora di un altro. Nel 2018, Luca Marin racconta di aver sorpreso in hotel lei e Filippo Magnini, chiusi nella camera di Federica. La Pellegrini inizia una relazione con Magnini, che dura fino al 2017. Seppur mai confermato dalla nuotatrice, la Pellegrini ha una storia con il suo allenatore Matteo Giunta. Si vocifera inoltre che al termine delle Olimpiadi i due potrebbero convolare a nozze. Profilo Instagram: kikkafede88.

La Pellegrini ha paura del mare: “Io e il mare non abbiamo ancora fatto pace. Ci guardiamo, ma a debita distanza. Io non nuoto dove non vedo il fondo”. In un’intervista ha svelato di aver sofferto per un breve periodo di bulimia.

La carriera di Federica Pellegrini

Ai Giochi Olimpici di Atene 2004, all’età di 16 anni, la Pellegrini vince l’argento nei 200 m, diventando la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Durante i Giochi Olimpici di Pechino 2008, conquista il primo oro olimpionico femminile nella storia del nuoto italiano, vincendo la finale dei 200 m. Ai Campionati Mondiali del 2009, a Roma, vince l’oro in entrambe le distanze, 200 e 400 stile libero, stabilendo due nuovi record del mondo.

Ai Campionati Mondiali di Shanghai 2011 replica il successo di Roma conquistando due medaglie d’oro nelle distanze dei 200 e dei 400 stile libero. I Giochi Olimpici di Londra 2012 rappresentano un fallimento per la Pellegrini. Ottiene due quinti posti che sono il suo peggior risultato in 13 anni di carriera.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI FEDERICA PELLEGRINI