Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. Per l’italiana è la quinta finale olimpica nella stessa prova: un traguardo che finora non era stato mai raggiunto da nessuna nuotatrice. Federica Pellegrini entra quindi nella storia, in quella che sarà la sua ultima olimpiade, visto che la nuotatrice aveva detto di volersi ritirare dopo Tokyo.

Aggiornamento ore 10:28.

Federica Pellegrini. l’ultima finale prima di ritirarsi

“Non era l’obiettivo minimo, questo era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade”, ha detto in lacrime, ai microfoni della Rai. “Era – ha aggiunto la Pellegrini – un obiettivo difficile perché il livello si è alzato molto. Ringrazio il mio meraviglioso staff che mi ha seguito in questi due anni. Era sicuramente questo – ha ripetuto più volte – l’obiettivo di questa Olimpiade. Sono strafelice. E’ tutto molto bello. E ora solo divertimento per il mio ultimo 200 stile“.

Quando c’è la finale di Federica Pellegrini?

La finale dei 200 stile libero è prevista per domani alle 3:30. “Sarà molto divertente. Forse la prima finale olimpica divertente per me – dice ancora la Pellegrini -. La terza non è lontana dite? No, non sono una che si prende in giro, il reparto medaglie domani è chiuso per me. Non mi smonto ma non è fattibile per me: con l’età ho imparato a pormi degli obiettivi fattibili, sempre più difficili appunto per via dell’età, ma fattibili. E una medaglia qui non lo è. Chi vince? La Titmus, e andrà molto vicina al mio record mondiale. Io faccio il tifo per la riga rossa”.

Spada donne e Judo Italia sconfitta

Per quanto riguarda invece la semifinale della gara a squadre di spada femminile, l’Italia è stata sconfitta dall’Estonia per 42-34. Le azzurre – Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (riserva Alberta Santuccio) – torneranno in pedana per la finale per il bronzo alle ore 18.30 giapponesi (le 11.30 italiane) con la perdente della semifinale Cina-Corea. Nello Judo femminile invece, dopo la delusione di Basile, subito eliminato, Maria Centracchio perde in semifinale contro la slovena Trstenjak. Per l’italiana ora ci sarà la finalina per la medaglia di bronzo.