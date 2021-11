Federica Pellegrini infinita: torna in vasca ai Tricolori di Riccione, il suo d’addio con la cuffia dell’Aniene

Sorpresa: Federica Pellegrini torna in vasca a Riccione. Da martedì 30 novembre a

mercoledì 1 dicembre.

Annullato il passo d’addio celebrato in Olanda otto giorni fa. No. La sua ultima gara sarà in Italia, ai Campionati assoluti di nuoto invernali Frecciarossa. Un dietrofront inatteso. Clamoroso perché la Divina non è solita ai ripensamenti. E allora perché questo sì ai Tricolori? Lo ha fatto per esplicita richiesta del suo amato club, il Circolo Aniene di Roma. Un rapporto che dura da 15 anni. Un rapporto bellissimo.

Il direttore generale del club Gianni Nagni, già allenatore in maglia azzurra con all’attivo 3 Olimpiadi ( Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008), l’ha buttata sul sentimentale : “ Fede, il club desidera che la tua ultima gara la faccia con la cuffia dell’Aniene, davanti ad un pubblico italiano “. Federica ha subito detto sì. E lo ha anche scritto sul suo profilo Instagram: “ Quando la tua famiglia chiama, devi rispondere. Sono qui. Ci vediamo il 30/11”. Grande. Non si è sottratta alla chiamata ; e poi a Riccione ha sempre avuto bei momenti. Qui l’8 marzo del 2009 ha realizzato uno dei suoi 11 record mondiali.

Nella stessa vasca ha costruito tutte le sue medaglie (sono 53) e quasi tutti i 129 titoli tricolori. Questa volta non è questione di trionfi – farà i 100 e 200 sl – ma di cuore, di ambiente , di intelligenza. La vasca di Riccione, le atmosfere romagnole, sapranno rendere meno traumatico questo passo d’addio. Certo, non la perderemo di vista. Ha una agenda già piena di impegni: tv, Cio, Coni. E altro ancora.

Dunque gran finale di carriera con l’ultimo appuntamento dell’anno in Italia prima dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi ( 16-21 dicembre). Federica allo Stadio del Nuoto si ritroverà con 448 atleti di 121 società. Per la pluricampionessa mondiale ed europea si annuncia una grande festa italiana. Con il magnifico regalo al suo club. È un finale da film.