Doppia festa Italia a Tokyo: Nadia Battocletti ancora sul podio mondiale;record di medaglie per la Nazionale (7), mai così tante in una competizione iridata. Nadia è entrata nella storia della atletica italiana, prima azzurra a vincere due medaglie nello stesso Mondiale (argento e bronzo); la Nazionale dopo trent’anni ha superato Göteborg 1995 (6 medaglie). Spedizione azzurra in Giappone memorabile, storica.

MEZZOFONDO DI FUOCO

Nadia sempre super. E’ la donna dei record. Terza nei 5.000 dopo l’argento nei 10.000: la prima doppietta di una atleta azzurra. Prima della Battocletti avevano centrato la doppietta solo Pietro Mennea a Helsinki ‘83 (argento 4X100, bronzo nei 200) e il mezzofondista Francesco Panetta a Roma ‘87 (oro 3.000 siepi,argento 10.000). Commento a caldo della campionessa trentina di Cavareno in Val di Non:”Mamma mia. Bellissimo essere accostata a questi nomi. E’ stata una gara come al solito tattica che si riassume in quell’ultimo chilometro di fuoco. Se ho fatto innamorare l’Italia? Un pochino”. Nadia incassato l’argento ha continuato ad aver fame e non ne faceva mistero. Si era intuito questa feroce determinazione già prima di entrare nello stadio dove si è presentata precedendo tutte.

TATTICA SAPIENTE DI BATTOCLETTI

Alla partenza Nadia e’ rimasta incollata alle due battistrada americane e quando la statunitense Shelby Houlihan si è messa a dettare il ritmo restando al comando fino si 4.200 l’ha seguita con facilità. Poi Nadia ha accelerato portandosi addirittura in testa ai 4.600. Le due africane del Kenya intuiscono il pericolo italiano e passano l’azzurra e vanno a vincere; prima la Chebet (già oro nei 10.000) in 14’54”36. Battocletti terza con 14’55”42 precedendo l’etiope Tsehay. Comunque, grazie a Nadia l’atletica italiana ha calato il Settebello. Un oro, tre argenti e tre bronzi. Bottino che inserisce l’Italia nella Top 10. L’atletica azzurra non tradisce mai. Proprio come il volley maschile che , domenica mattina, ha battuto l’Argentina a Manila 3-0 volando ai quarti di finale in programma mercoledì 24 settembre.