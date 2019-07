RIO DE JANEIRO – Dopo quindici anni di trionfi in Europa, Filipe Luis ha deciso di tornare a giocare in Brasile tra le fila del Flamengo. Il suo ritorno in patria era molto atteso e la sala stampa del Flamengo era gremita in ogni ordine di posto. Peccato che la sua conferenza stampa sia stata “rovinata” da un imprevisto che nessuno si sarebbe atteso.

Mentre un giornalista gli stava ponendo una domanda, è partito a tutto volume un video a luci rosse. Dopo averlo ascoltato, Filipe Luis è scoppiato a ridere così come tutti gli altri presenti in sala stampa in quel momento.

Chi è stato? Ci sono due versioni. La prima dice che il video è stato attivato per sbaglio sul cellulare smartphone di un giornalista che era presente in sala stampa in quel momento. La seconda afferma che è stato attivato da un cellulare smartphone di un membro dello staff del Flamengo che lo aveva appena ricevuto su Whatsapp.

Durante la sua carriera, ha vinto un campionato spagnolo (2014), una Coppa del Re (2013), un campionato inglese (2015), una Coppa di Lega inglese (2015), due Europa League (2012, 2018) e due Supercoppe UEFA (2010 e 2012). Con il Brasile ha vinto la Confederations Cup 2013 e la Coppa America 2019.

Possiede altri due passaporti oltre a quello brasiliano: quello polacco e quello italiano. I nonni di Filipe Luís vengono dall’Italia (due nonne), dall’Austria (il nonno materno) e dalla Polonia (il nonno paterno).

Debutta con la nazionale brasiliana contro il Venezuela il 14 ottobre 2009 in un match valido per le qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2010. Convocato ma mai utilizzato per la Confederations Cup 2013, gioca però da titolare la Copa América 2015.

Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.

Il video da YouTube con l’imprevisto a luci rosse che ha “animato” la conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo (fonte Wikipedia).