La Champions League è molto più di un semplice torneo: è il palcoscenico dove il calcio raggiunge la sua massima espressione. Per tifosi e club, sollevare il trofeo dalle Grandi Orecchie rappresenta l’apice di ogni sogno sportivo. Nel corso degli anni, questa competizione ci ha regalato momenti indimenticabili, ribaltamenti epici e record difficili da eguagliare. Ogni edizione aggiunge un nuovo capitolo alla sua leggenda. Ma quali sono le curiosità meno conosciute legate a questa iconica coppa? Tra aneddoti storici, statistiche sorprendenti e protagonisti inaspettati, ecco un viaggio tra i segreti delle finali della regina delle competizioni calcistiche europee.

La finale con più gol

Una vera e propria scorpacciata di gol: la finale che ha visto più marcature in assoluto nella storia della massima competizione europea, risale al 1960. Allora si chiamava Coppa dei Campioni e il Real Madrid di Puskas e Di Stefano impartì una dura lezione all’Eintracht Francoforte all’Hampden Park di Glasgow. 7-3 il finale, un record che rimane ancora imbattuto e che forse, considerando l’equilibrio sempre più stretto ai massimi livelli, rimarrà tale in eterno.

In Champions League la finale con più gol fu quella del 2005 a Istanbul. Il Milan di Carlo Ancelotti dopo aver chiuso 3-0 il primo tempo si fece recuperare in soli 6 minuti dal Liverpool di Rafa Benitez. La partita terminò ai rigori con l’epilogo più amaro per i rossoneri (3-2 per i Reds).

Quali club hanno subito più gol in finali di Coppa dei Campioni-Champions League?

23 Real Madrid

14 Juventus

13 Benfica

12 Liverpool

11 Milan

11 Bayern Monaco

Quali club hanno perso più finali

7 Juventus

5 Bayern Monaco

5 Benfica

4 Milan

4 Liverpool

3 Atlético de Madrid

3 Barcellona

3 Inter

3 Real Madrid

Quale club ha giocato il maggior numero di finali?

18 Real Madrid

11 Milan

11 Bayern Monaco

10 Liverpool

9 Juventus

8 Barcellona

7 Benfica

7 Inter

6 Ajax

Quale allenatore ha raggiunto il maggior numero di finali?

6 Carlo Ancelotti (Milan 2003, 2005, 2007, Real Madrid 2014, 2022, 2024)

4 Marcello Lippi (Juventus 1996, 1997, 1998, 2003)

4 Sir Alex Ferguson (Manchester United 1999, 2008, 2009, 2011)

4 Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Man City 2021, 2023)

4 Jürgen Klopp (Dortmund 2013, Liverpool 2018, 2019, 2022)

4 Miguel Muñoz (Real Madrid 1960, 1962, 1964, 1966)

Quale giocatore ha segnato più gol nelle finali di Champions League?