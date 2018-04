FIRENZE, STADIO ARTEMIO FRANCHI – La Fiorentina ha vinto 3-0 contro il Napoli, di seguito le pagelle e gli highlights della partita.

Le pagelle

Fiorentina batte Napoli 3-0 (1-0). Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello 6, Laurini 7 (17′ st Bruno Gaspar 6), Pezzella 7, Milenkovic 7, Biraghi 7, Benassi 7, Badelj 7 (37′ st Cristoforo sv), Veretout 6.5, Saponara 6.5 (29′ st Eysseric sv), Simeone 8.5, Chiesa 7. (22 Cerofolini, 33 Brancolini, 15 Maxi Olivera, 51 Hristov, 26 Ranieri, 77 Thereau, 28 Gil Dias, 11 Falcinelli). All.: Pioli 8.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

Napoli (4-3-3): Reina 6, Hysaj 5, Albiol 5, Koulibaly 4, Mario Rui 4.5, Allan 6, Jorginho sv (10′ pt Tonelli 4.5), Hamsik 5 (13′ st Zielinski 5.5), Callejon 5, Mertens 5 (12′ st Milik 5.5), Insigne 6. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 27 Machach, 30 Rog, 42 Diawara, 37 Ounas). All.: Sarri 5.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo 4.5. Reti: nel pt 34′ Simeone; nel st 17′ e 48′ Simeone. Angoli: 3 a 1 per il Napoli. Espulsi: nel pt 8′ Koulibaly per gioco scorretto. Var: 1 Ammoniti: Laurini, Albiol, Badelj, Milik, Eysseric per gioco falloso, Callejon per proteste, Insigne per comportamento non regolamentare. Recupero: 3′ e 3′. Spettatori: 26.206, per un incasso di 612.276 euro (paganti 8.971, incasso 353.864); abbonati 17.235, incasso 258.412).

** I GOL ** – 34′ pt: lancio lungo di Biraghi, Simeone scatta alle spalle della difesa napoletana, entra in area e di sinistro supera Reina col pallone che gli passa tra le gambe. – 17′ st: da un corner Reina salva dopo un rimpallo ma Simeone, ben posizionato a due passi dalla porta, raccoglie e fa centro. – 48′ st: Chiesa lancia Simeone che scatta alle spalle di Mario Rui, entra in area e di sinistro batte Reina per la terza volta.

Gli highlights

Tripletta di Simeone e “game over” per il Napoli

HATTRICK! Simeone sloopt Napoli en maakt ook nog eens de 3-0! #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/EFnjWSrwtA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 29 aprile 2018

Il Cholito è un falco, ecco la sua doppietta da azione d’angolo

Fiorentina in vantaggio: lancio di Biraghi, svarione di Tonelli, e gol di Simeone sotto le gambe di Reina

Koulibaly espulso per questo fallo da ultimo uomo su Simeone. Era fuori area, giusto non assegnare il rigore alla Fiorentina

Kalidou Koulibaly Red Card – Fiorentina 0-0 Napoli 29.04.2018 #FiorentinaNapoli https://t.co/qvkIhyoXDd — Football (@Socccer_LENS) 29 aprile 2018

#FiorentinaNapoli – Il fallo di Koulibaly su Simeone: scelta giusta non assegnare il rigore? pic.twitter.com/vqCvTKiQJs — calciomercato.it (@calciomercatoit) 29 aprile 2018

L’ingresso delle squadre in campo

L’omaggio dei calciatori del Napoli per Davide Astori