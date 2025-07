Fabio Fognini ha scelto Wimbledon, il torneo che un tempo detestava con forza, come palcoscenico del suo ritiro dal tennis professionistico. “C’è stato un periodo in cui speravo che questo circolo venisse bombardato”, ha ammesso senza filtri. L’erba, le regole rigide, i rimbalzi irregolari: tutto gli dava fastidio. Eppure è proprio su quel verde campo che ha trovato un epilogo perfetto. Il match contro Carlos Alcaraz al primo turno — una battaglia durata cinque set e cinque ore — è stato il punto finale, e insieme un inaspettato regalo.

Nel giorno dell’addio, a 38 anni e con tre figli, Fognini si è mostrato commosso e riflessivo. “A volte ho eretto barriere per proteggermi”, ha detto, riconoscendo di aver spesso vissuto tutto con troppa intensità. Ha ammesso i propri limiti, ricordando i momenti controversi come gli insulti alla giudice di sedia o le racchette distrutte. Ma con il tempo, è maturata anche la consapevolezza: “Ho fatto questo lavoro per vent’anni, non è stato sempre facile. La vita è un cerchio che si chiude”.

Un’eredità da campione irregolare e mentore futuro

Nel suo bilancio finale, Fognini non ha parlato solo di errori. Ha rivendicato anche le sue imprese: le vittorie su Murray in Coppa Davis e su Nadal agli US Open, il titolo al Masters 1000 di Montecarlo, il ruolo di ponte tra l’era dei Big Three e quella di Sinner e Berrettini. È stato numero 9 del mondo, protagonista di una carriera vissuta spesso controcorrente.

Oggi, lascia la scena senza rancori, ma con una ferita aperta: la mancata convocazione in Davis dopo lo scontro con il ct Volandri. Non ne parla direttamente, ma è chiaro che pesa. Il futuro lo vedrà manager di giovani come Flavio Cobolli, con la speranza di un ritorno nella squadra azzurra, magari con un ruolo diverso. Nell’immediato, però, vuole solo godersi l’estate con la famiglia. Dopo vent’anni di adrenalina e combattimenti, Fognini può finalmente prendersi una pausa.