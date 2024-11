Formula 1, Verstappen mondiale a Las Vegas, i mitici All Blacks promuovono l’Italia del rugby a Torino. Due risultati sportivi esaltanti nel giro di poche ore: sabato notte l’onda nera ha battuto gli azzurri (11-29), comunque usciti dall’Allianz Stadium (tutto esaurito) a testa alta. Il Tulipano della Red Bull sul velocissimo tracciato della città del Nevada ha vinto il suo quarto titolo mondiale. Vediamo i due eventi sportivi in ordine cronologico.

GLI ALL BLACKS PROMUOVONO L’ITALIA

A Torino, sabato notte, gli azzurri hanno impegnato i mitici All Blacks ad una rimonta francamente non ipotizzabile alla vigilia. L’Italia della palla ovale si è dovuta arrendere alla forza inesorabile della Nuova Zelanda dopo aver coltivato una illusione dolcissima, passando in vantaggio conuna punizione di Paolo Garbisi (3-0).

E dopo il pari degli All Blacks col piazzato di Barrett al 15’, con un altro calcio di Garbisi, un minuto dopo, l’Italia è passata in vantaggio 6-3. L’orgoglio degli azzurri ha incendiato lo stadio della Juventus. Poi gli All Blacks hanno messo il turbo e i sogni azzurri sono finiti al 24’ con la facile meta centrale di Roigard trasformata da Barrett (6-10).

A questo punto gli azzurri sono saliti sulle barricate fino alla meta di Jordan trasformata. Nella ripresa al 70’ la meta di Tele’a puntualmente trasformata dal solito Barrett; ma 6’ dopo Menoncello è andato a meta con un guizzo che si ricorderà per tutta la vita. Al 38’ meta finale di Barrett. L’Italia è comunque uscita tra gli applausi, Del Piero in testa. Prima del match il capitano azzurro Lamaro, ha consegnato una maglia speciale a Del Piero nel gaudio generale.

VERSTAPPEN QUARTO MONDIALE DI FILA IN FORMULA 1

A Las Vegas l’olandese volante è arrivato quinto alle spalle delle due Ferrari. Un risultato che gli ha consentito di conquistare i punti necessari per il titolo iridato. Mattinata (italiana) che ha registrato la prima doppietta Mercedes da Interlagos 2022: a Las Vegas come due anni fa Russell ha trionfato davanti al Re Nero Hamilton firmando la sua terza vittoria in carriera.

Per Russell è stata una vittoria di gestione: il britannico ha mantenuto la pole e resistito all’attacco iniziale di Leclerc per poi creare un solco con le Ferrari ( senza passo). Nel finale di gara Hamilton ha messo in discussione il trionfo di Russell. La Ferrari è uscita sconfitta dall’appuntamento nella città dell’azzardo. È vero che il terzo e quarto posto di Sainz e Leclerc hanno assicurato 27 punti al Cavallino ma, quella di Las Vegas doveva essere una gara di attacco e non di contenimento. Adesso il ritardo dalla Mc Laren nel Mondiale costruttori e’ di 24 punti ma , il team di Lando Norris e Oscar Piastri, ha superato quasi indenne lo scoglio più duro. La Formula Uno tornerà in pista la prossima settimana in Qatar dove è in programma l’ultima Sprint della stagione. Un finale di stagione che segna anche la fine del rapporto Sainz-Leclerc. Tra i due sono volati gli stracci. Furia Leclerc: il monegasco ha attaccato molto pesantemente il compagno di squadra reo, a suo dire, di non aver giocato in squadra.

ORDINE DI ARRIVO

1. Russel, 2. Hamilton, 3. Sainz. 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hulkenberg, 9. Tsunoda, 10. Perez, 11. Alonso, 12. Magnussen, 13. Zhou, 14. Colapinto, 15. Stroll.