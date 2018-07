ROMA – Il figlio di Matteo Renzi, Francesco, sta seriamente tentando una carriera da calciatore professionista: il diciassettenne è stato preso in prova dall’Udinese in vista di un suo tesseramento con la squadra della Primavera. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il ragazzo si è fatto notare soprattutto con gli Allievi dell’Affrico di Firenze, segnando gol a raffica e guadagnandosi anche la convocazione nella nazionale under 17 dilettanti.

Il primo test dopo gli allenamenti estivi (prima a Udine, poi ad Ampezzo) è fissato per il 4 agosto: l’avversario è il Venezia. L’Udinese non è la prima squadra ad aver messo sugli occhi su Francesco, anche il Genoa lo ha fatto seguire.