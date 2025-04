Diletta Leotta incendia i social con il suo ultimo scatto: le immagini fanno sognare i fan e il commento sulle gambe scatena il panico

Il panico: le ultime foto di Diletta Leotta generano il caos su Instagram e per capirne il motivo basta dare uno sguardo agli scatti pubblicati dalla conduttrice Dazn.

La bella siciliana fa sognare i fan con le ultime immagini che giocano molto con la sensualità e con quel vedo non vedo che manca in tilt i suoi ammiratori. Ne ha tanti la Leotta che con la sua bellezza incendia ancora una volta i social e conquista complimenti a raffica. Questa volta la Diletta nazionale decide di presentarsi fuori ad un terrazzo, vista mare, anche se non è certo il panorama ad attirare l’attenzione dei suoi follower.

È la sua bellezza a prendersi totalmente la scena. Il look scelto fa impazzire i fan con una giacchetta chiusa con un solo bottone e che lascia intravedere una porzione di seno, senza intimo. Un vedo non vedo che stuzzica la fantasia dei suoi ammiratori e così piovono complimenti e cuoricini: alla fine sono oltre duecentomila quelli che mettono il classico mi piace all’ultima gallery pubblicata da Diletta Leotta. La giacca senza intimo, ma non solo: la presentatrice indossa anche una gonna molto mini con degli stivali alti che lasciano intravedere tutte le gambe.

Diletta Leotta, fan in delirio: “Mai viste gambe così”

Un outfit che i fan dimostrano di apprezzare e allora ecco piovere decine e decine di commenti sulla bellezza di Diletta Leotta.

La conduttrice Dazn fa scatenare i suoi follower. Moltissimi commenti sono, neanche a dirlo, sull’effetto vedo-non vedo creato dalla combinazione tra giacchettino quasi aperto e assenza di intimo. Molti altri però sono incentrati sulle gambe sinuose della donna, quasi completamente scoperte. “Mai viste gambe così” scrive uno dei fan della Leotta e altri sono d’accordo con lui, per la serie “ma le gambe piacciono di più”.

Certo, non mancano le solite critiche e i fan che se la prendono con la Leotta, accusandola di ‘sfruttare’ il proprio corpo. Qualche commento del genere è sempre presente sotto i post di Diletta che però dimostra di non importarsene più di tanto e va avanti per la sua strada. Con delle gambe così, ne può fare davvero tanta il pensiero di molti dei suoi ammiratori.