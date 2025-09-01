Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto a 360 gradi durante la sua prima conferenza a Coverciano, affrontando temi che vanno oltre il calcio giocato. La situazione geopolitica, in particolare, è inevitabilmente entrata nel discorso, considerando il girone di qualificazione ai Mondiali del 2026 che vede l’Italia confrontarsi con Israele. La prima partita andrà in scena l’8 settembre e si giocherà al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria.

“Sono un uomo di pace, mi auguro che la pace ci sia in tutto il mondo, fa male al cuore vedere civili e bambini che lasciano la vita; dopo però facciamo un altro mestiere, il presidente Gravina si sta dando da fare per trovare soluzioni per riuscire a fare la gara a Udine con Israele in modo perfetto”, ha spiegato Gattuso. Il C.T. ha poi aggiunto: “Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare, purtroppo c’è una guerra in atto e questo fa male”, in riferimento anche alle discussioni nate oggi con il sindaco di Udine circa lo svolgimento della partita in sicurezza.

Il tecnico ha sottolineato come il calcio, pur essendo un gioco, non possa ignorare il contesto mondiale e ha ribadito la necessità di tutelare la serenità dei giocatori e dei tifosi.

La sfida con l’Estonia e lo stato dei convocati

Gattuso ha poi spostato l’attenzione sulla prossima gara contro l’Estonia, in programma venerdì. “Abbiamo tantissimi giocatori bravi che giocano all’estero. Non siamo messi male, forse giocano pochi giocatori italiani, questo dice l’ultima giornata di campionato, ma noi dobbiamo pensare a tirare fuori il meglio da loro”, ha spiegato il tecnico.

Il C.T. ha anche fornito un aggiornamento sugli infortunati: “Scamacca resta qua, lo valuteremo in questi giorni, ha dei fastidi al ginocchio. Lo ringrazio perché è voluto rimanere e ringrazio anche l’Atalanta. Donnarumma deve sistemare due-tre cose, deve terminare delle visite mediche e poi firmerà per il City. Tonali ha un piccolo problemino ma deve solo gestirlo. Tutti gli altri sono al 100%”.