“Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perchè io penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire”. Così il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, al Tg1 alla vigilia del match di Nations League con Israele (stasera 20 e 45).

Spalletti: “Molti israeliani contro la guerra, convinciamone altri”

Intanto, la zona attorno allo stadio di Udine sta cambiando volto. Lungo tutto il perimetro sono state innalzate barriere alte oltre due metri che renderanno invalicabile l’accesso alla zona antistante l’impianto. In questo modo sarà possibile procedere con una serie di prefiltraggi – con la minuziosa verifica dei supporter, alla presenza di 450 steward – prima di giungere ai classici tornelli del Bluenergy Stadium, dove i circa 7mila spettatori, che finora hanno acquistato il tagliando, potranno utilizzare il loro codice a barre.

Eccezionali misure di sicurezza a Udine

Per scongiurare qualsiasi tipo di azione, tanto vandalica, quanto terroristica, si stanno allestendo anche enormi dissuasori, che hanno lo scopo di evitare che veicoli possano essere scagliati a velocità sulla folla, nella zona pedonale tra i parcheggi e il campo, come accaduto in alcune azioni drammatiche, ad esempio a Barcellona e a Nizza.

Per vigilare sulla partita sono in arrivo reparti mobili da tutto il Nord Italia. Agli artificieri è stato invece affidato il compito di bonificare la zona rossa fin da stasera. Terminata l’operazione, l’accesso sarà consentito soltanto a un ristrettissimo numero di addetti ai lavori e alla formazione dell’Udinese, che nel pomeriggio di lunedì riprenderà la preparazione in vista della trasferta del prossimo turno a casa del Milan nel vicino centro sportivo Bruseschi, ma utilizzando alcuni spogliatoi dello stadio.

Anche i bianconeri dovranno comunque lasciare l’impianto alcune ore prima del match di Nations League per consentire l’ultima revisione contenuta negli stringenti protocolli di sicurezza adottati.