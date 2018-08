VERONA, STADIO BENTEGODI – Sul punteggio di 1-1, al decimo del secondo tempo, è stato concesso un calcio di rigore al Chievo Verona per un fallo dello juventino Cancelo su Giaccherini. Ci sono pochi dubbi su questo fallo e non è stato utilizzato nemmeno il var per assegnare il tiro dagli undici metri al Chievo. Giaccherini ha realizzato spiazzando Szczesny [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Gli highlights di Chievo-Juventus

Chievo Verona-Juventus 2-1, il gol di Giaccherini su rigore

Le but de Giaccherini pic.twitter.com/5LccNZdu13 — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 18 agosto 2018

Chievo Verona-Juventus 1-1, pareggio di Stepinski su assist di Giaccherini

Chievo Verona-Juventus 0-1, il gol di Khedira dopo due minuti