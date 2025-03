Giusy Meloni, da quest’anno a Dazn, incanta i fan con le sue immagini sui social: il video è piccante, la reazione è pazzesca

Una meraviglia: i fan di Giusy Meloni fanno fatica a trattenere l’ammirazione per la bella conduttrice Dazn.

Da quest’anno la 26enne romana è presente sui campi di calcio di Serie A con i pre e i post partita del massimo campionato sulla piattaforma streaming. Da sempre legata al mondo del pallone (ha raccontato che da bambina seguiva il calcio insieme al padre), la Meloni è emersa come uno dei volti più apprezzati del massimo campionato italiano.

Del resto la sua bellezza non può passare inosservata e lo ha ammesso anche lei nel corso di un’intervista: “Sarei bugiarda se dicessi che la bellezza non è importante – le sue dichiarazioni -. L’apparenza aiuta un po’ in tutti i campi“. È di bellezza lei ne ha in grande quantità e basta dare uno sguardo ai suoi social per averne conferma.

Scatti semplice e naturali, ma di una sensualità disarmante, capace di rapire completamente i suoi fan. Giusy Meloni si candida ad essere la regina della Serie A, soffiando lo scettro a Diletta Leotta, un’altra conduttrice che spopola sui social. Tra le due il rapporto è ottimo: “Da lei, Giorgia Rossi e Giulia Mizzoni ho soltanto da imparare“.

Giusy Meloni, video hot: fan incantati

Regina in tv, regina anche sui social dove tiene aggiornati i follower con foto e video da capogiro. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, postando un breve video in cui appare allo specchio in bikini.

Il filmato mostra tutta l’avvenenza della Meloni e i fan si sono scatenati con i commenti. Nessuna frase accompagnata le immagini pubblicate dalla conduttrice che si limita ad inserire una bandiera degli Emirati Arabi dove, evidentemente, è andata per qualche giorno di vacanza approfittando della pausa del campionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIUSY MELONI (@giusymeloni)

Ma più che il luogo, a rubare la scena è il fisico perfetto della Meloni, esaltato da un bikini molto sgambato. I follower si sono scatenati con una valanga di complimenti, tutti (o quasi) senza eccedere. “Non si fa così – scherza un fan – avvisaci prima di pubblicare che passiamo dal cardiologo“. In effetti le immagini della Meloni sono poco adatte ai deboli di cuore vista la sua avvenenza. Di commenti se ne leggono tanti e li legge anche lei e ammette di essere contenta: “Non mi danno alcun fastidio, l’importante è che non siano volgari“.