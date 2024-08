Gli ha urlato in faccia: il litigio con il giornalista fa il giro del mondo

Brutto litigio con un giornalista da parte dell’allenatore italiano: gli ha urlato in faccia, il video fa il giro del mondo

Si inizia a fare sul serio e cresce la tensione. Prime partite ufficiali, con i campionati che sono ormai ai nastri di partenza e le coppe europee che invece sono già partite con i preliminari. Inevitabile che con i primi obiettivi da raggiungere, cresca anche il livello di adrenalina e di tensione, soprattutto per chi ha un carattere particolarmente focoso.

Chiedere, per conferme, a Gennaro Gattuso: il tecnico calabrese è reduce da due esperienze non proprio soddisfacenti all’estero con Valencia e Marsiglia. Due avventure chiuse in anticipo con la rescissione del contratto nel caso del club spagnolo e l’esonero lo scorso anno in Francia. Proprio dall’estero ha deciso di ripartire, accettando di rimettersi in discussione in Croazia, sedendo sulla panchina dell’Hajduk Spalato.

La formazione ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato e parte in questa annata con rinnovate ambizioni. La stagione per l’Hajduk è già iniziata con i preliminari di Conference League e proprio al termine della sfida vinta 2-0 contro l’Havnar Boltfelag, punteggio poi confermato dopo lo 0-0 del ritorno, è arrivato il litigio con un giornalista che ha visto protagonista proprio Gattuso. Un duro faccia a faccia che ha confermato il carattere focoso dell’allenatore, ex di Milan e Napoli.

Gattuso contro il giornalista: storie tese in conferenza

Dopo la partita di andata del turno preliminare di Conference League, come detto vinta 2-0 dai croati, Gennaro Gattuso ha risposto in malo modo ad un giornalista che chiedeva delle difficoltà avute dalla sua squadra, dal punto di vista del gioco soprattutto nel secondo tempo.

Una domanda che ha mandato su tutte le furie l’allenatore italiano che si è scagliato contro il giornalista, ma anche contro il traduttore che impiegava troppo tempo per riportare le sue frasi. Così al termine della domanda, Gattuso attacca subito: “E il primo tempo? Che mi chiede solo delle cose negative?” Vedendo che il traduttore non riferiva le sue parole al giornalista, gli ha lanciato un’occhiataccia e invitato a tradurre rapidamente.

Quindi la sfuriata contro il giornalista: “Io e te iniziamo male. Mi chiedi delle cose negative: per sessanta minuti abbiamo giocato un grande calcio e tu mi chiedi dei trenta minuti in cui non abbiamo giocato bene. Parliamo prima delle cose positive e poi di quelle negative“. Uno sfogo che ha richiamato alla mente altri episodi del genere, celebre la conferenza di Trapattoni ai tempi del Bayern Monaco, ma anche precedenti sfuriate dello stesso Gattuso.

Nel 2014, ad esempio, diede le dimissioni da tecnico dell’Ofi Creta alla fine di una furiosa conferenza stampa in cui sfogò tutto il suo malcontento per la situazione economica del club. Una foga che l’allenatore italiano non ha evidentemente perso e se ne sono accorti presto anche in Croazia.