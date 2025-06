Domenica sportiva per cuori forti. E’ stato un susseguirsi di emozioni e brividi. È successo di tutto: orgoglio e dolore con Sinner, Sara e Jas d’oro, il ct Spalletti di sasso (esonerato!), le Ducati in Paradiso, le nuove Farfalle sul podio, le ragazze di Velasco sul trono della Nations League (3-0 al Brasile con le nuove schiacciatrici), la Virtus Bologna da urlo: è in finale contro il Brescia e giovedì ci sarà gara 1 per la finale scudetto; le Vu nere bolognesi dopo 3 finali perse coltivano ragionevoli speranze. Ma vediamo gli Oscar.

DUE MARZIANI A PARIGI

Finale al Roland Garros indimenticabile. Ancora re Carlos Alcaraz ma Jannik Sinner è stato all’altezza della sua fama. Il match finale di Parigi è stata la più lunga finale: 5 ore e 29 minuti. Jannik non ha sfruttato 3 match point e lo spagnolo ha vinto al quinto set. Pubblico in delirio per le giocate da extraterrestri dei due fuoriclasse. Impressionato anche Nadal il più vincente di sempre sulla terra parigina. Rafa si è complimentato con entrambi i finalisti riconoscendo che è stata “una grande battaglia”.

SARA-JAS NEL MITO

Le tenniste azzurre hanno festeggiato il loro primo Slam a Parigi confermandosi le padrone del doppio. Dopo l’oro alle Olimpiadi Sara e Jasmine hanno concesso il bis. La finale è durata 2 ore e un quarto e si è decisa in 3 set. Battuto il duo composto dalla serba Krunic e dalla kazaka Danilina. Ancora una volta Parigi è magica per le stelle azzurre che hanno ricevuto i complimenti anche dí Malagò presidente del CONI.

LA LEGGE DEI FRATELLI MARQUEZ

Doppietta di Marc e Alex del GP Aragon. Marc gigantesco, sempre in testa nei 23 giri, con una velocità massima di 347,3 km/h. Alex secondo ha tenuto lontano Bagnaia non senza fatica. Ora i fratelli Marquez guidano la classifica piloti: Marc 233 punti, Alex 201, Bagnaia 140, Morbidelli 115, Di Giannantonio 99. Arrivederci al Mugello il 22 giugno.

NADIA, LA REGINA DEI RECORD

Nadia Battocletti, 25 anni, trentina, al Golden Gala di Roma ha battuto il record italiano dei 5000 incendiando l’Olimpico. Ora Nadia pensa già a Los Angeles. Prima però c’è il mondiale di Tokyo. Ma la mezzofondista italiana, argento ai Giochi di Parigi, è in netta crescita.

LA SAMBA DI PAOLA EGONU

La pallavolista azzurra (top scorer con 14 punti) ha guidato l’Italia a Rio de Janeiro a battere il Brasile nella sua tana. Un 3- netto. Ora le azzurre sono pronte per la seconda tappa di Nations League in programma dal 18 al 22 giugno a Hong Kong. Le ragazze di Velasco non tradiscono mai.