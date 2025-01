Derby bollente nella Capitale, Dakar in salita per Sainz senior (sì è ribaltato tra le dune del deserto). Volley Perugia travolgente con il Cisterna (0-3), ancora una sconfitta per il Vero Volley di Paola Egonu: Novara si è regalata il bis (3-2).

Aspettando Sinner già in Australia. Il tennista italiano, cher non giocherà partite ufficiali prima degli Australian Open, martedì 7 terrà il suo primo test agonistico. Da domenica prossima difenderà il suo titolo. Jannik è ottimista: “I rivali saranno migliorati ma io non vedo l’ora di tornare in campo. La vicenda doping è meno amara grazie alle persone che amo”. È il caso di ricordare che Sinner ha chiuso il 2024 con 2 Slam, le Atp Finals, Miami, Cincinnati, Shanghai, Rotterdam e Pechino. Otto tornei vinti e ripetersi non sarà facile.

Ma vediamo gli Oscar della domenica appena passata.