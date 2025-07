Cinque sport in copertina: il tennis a Wimbledon, la Formula Uno a Silverstone, il calcio a New York, il ciclismo in Francia, il volley femminile nei Paesi Bassi. Cinque grandi eventi che hanno sedotto milioni di appassionati. E sotto i riflettori sono finiti personaggi tutti da raccontare. Cominciandolo dai tennisti azzurri a Wimbledon.

Azzurri record a Londra

Sinner, Cobolli, Sonego. Tre italiani a caccia dei quarti di finale. E’ la prima volta che tre moschettieri azzurri giocano agli ottavi. In campo per la storia. Senza dimenticare il doppio misto pure agli ottavi. Cioè Errani Vavassori. Un altro piccolo grande miracolo del tennis italiano, una emozione dietro l’altra.

Hulkenberg, primo podio in carriera

Il veterano tedesco, a quasi 20 anni dal debutto in Formula1, ha centrato il primo podio della carriera. Gara eccezionale. Partito ultimo, ha chiuso terzo su una pista bagnata ( poi asciutta). Il pilota della Sauber, dopo 239 GP, a 37 anni, ha trovato la gloria nel GP di Silverstone toccando la velocità massima di 322,0 km/h. Un capolavoro davanti al leone Hamilton.

Maresca tecnico d’oro del Chelsea

Enzo Maresca, salernitano, ex cantrocampista di Juventus, Fiorentina, Sampdoria, dal 2024 allenatore del Chelsea, ha portato in semifinale, contro ogni pronostico, il suo Chelsea. Martedì sera a New York affronterà la Fluminense di Rio de Janeiro. Caccia aperta alla finale del 13 luglio sempre a New York.

Italvolley femminile imbattuta

La nazionale italiana femminile di pallavolo non perde una partita dal 1 giugno del 2024. Da quel momento ne ha vinte 22 comprese le 6 delle Olimpiadi di Parigi concluse con una storica medaglia d’oro. Ora è alle fasi finali della Volleybar Nations League. Sarà campo nei Paesi Bassi dopo le 8 vittorie in Brasile e Hong Hong. Il Ct Velasco a caccia di una nuova impresa. Al via il 9 luglio il torneo di Apeldoorn.

Fuochi d’artificio al Tour de France

Partenza col botto alla Grand Boucle con i 3 big del ciclismo mondiale: Van Der Poel, Pogacar, Vingegaard. Le stelle mondiali delle due ruote fanno già spettacolo. E il bello deve ancora venire.