Gli Oscar della domenica sportiva: Bagnaia, Pogacar, Sinner, Myriam Sylla e Van Der Poel

Domenica ricca di sorprendenti risultati e forti emozioni. Moto, ciclismo, tennis e pallavolo femminile sugli scudi. Un poker di discipline sportive che hanno coronato una settimana di grande sport; una settimana che ha visto le squadre italiane di Champions fare una bella figura : Inter, Juventus, Atalanta in testa.

Gli Oscar della domenica sportiva

Senza dimenticare il Bologna nel tempio dei Reds di Liverpool, uscito a testa alta. Peccato per Luna Rossa eliminata dalla Vuitton Cup, battuta dalla corazzata Ineos. Ma patron Bertelli, Ad del gruppo Prada, ha promesso che non mollerà: sta già preparando a Barcellona l’assalto alla Coppa America, eterno tabù della nautica italiana. Ecco i 5 Oscar della domenica sportiva in rigoroso ordine alfabetico.

Pecco Bagnaia

Il pilota della Ducati ha vinto il GP Giappone: primo dall’inizio alla fine. Pecco si è preso tutto, anche il record: 8 vittorie come i grandi del passato. Sulla pista nipponica di Motegi ha firmato l’ottava vittoria stagionale ( primato personale) e la 900esima di un pilota italiano. Prosegue il testa a testa nel Motomondiale con Martin a 4 corse dalla fine. Jorge resta distante 10 punti.

Tadej Pogacar

Il fresco campione del mondo di ciclismo ha debuttato con la maglia iridata al Giro dell’Emilia e ha vinto in solitaria, sotto la pioggia, con potenza e talento cristallino. Si sta preparando al Giro di Lombardia ( sabato prossimo). Dopo Giro ,Tour e Mondiale ,lo sloveno a 26 anni ha collezionato un palmares da record. Non a caso solo su Instagram ha 1,9 milioni di follower.

Jannik Sinner

Tre partite, tre vittorie. L’azzurro al torneo di Shanghai, pur affaticato, ha vinto in virtù della sua straordinaria forza mentale. E sempre in Cina, dopo Roma e i Giochi di Parigi, hanno vinto il doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini ( quarto successo nel 2024). Anche per loro una stagione d’oro.

Myriam Sylla

La capitana della Nazionale femminile di volley, ha trascinato il Volley Milano ad una preziosa vittoria in campionato sul Pinerolo pur senza Paola Egonu. Il primo set è finito addirittura 40-38. E’ l’ottavo di sempre per lunghezza. Accanto a Myriam (16 punti)bhanno brillato Anna Danesi (12)e Alessia Orro (5), altre due ragazze d’oro del Ct Velasco.

Mathieu Van Der Poel

Il fenomeno olandese , classe 1995, ha regalato un altro show. Ha vinto in solitaria l’ottavo Mondiale di Gravel. A Lovanio, in Belgio, il gigante olandese ha dominato la prova maschile staccando gli avversari lungo i tratti di sterrato, per poi trionfare in solitaria al traguardo di Halle. Fenomeno totale: ha vinto 8 mondiali: 6 nei cross, 1 su strada e 1 Gravel. Senza contare le classiche come le Fiandre, la Roubaix e la Milano-SanRemo. Mathieu e l’iridato universale.