Gli Oscar della domenica sportiva: Bastianini, Dubois, Evenepoel, Tiberi…

Domenica sportiva grandi numeri: di eventi, di risultati e un pubblico da record. Appassionati e tifosi in gran massa in molti sport: automobilismo, ciclismo, boxe, basket, calcio. Numeri da primato: 300.000 a Marina Bay, 96.000 attorno al ring di Wembley, ali di folla a Zurigo per i Mondiali di ciclismo, San Siro bombato (75.000) per il derby Inter-Milan (vittoria dei rossoneri 2-1; Milan in estasi dopo 6 derby persi).

E Palasport gremito per il match Olimpia Milano-Virtus-Bologna (98-96) dopo un supplementare di una SuperCoppa sempre più seducente. E folla all’aeroporto di Pechino per l’arrivo di Jannik Singer accolto da re. Code di tifosi per Jannik anche fuori dall’hotel con braccialetti, letterine e tanti selfie.

Ma ecco gli Oscar della domenica sportiva in rigoroso ordine alfabetico

BASTIANINI ENEA – Il romagnolo, 27 anni, pilota ufficiale Ducati, ha vinto il GP Emilia Romagna beffando Martin all’ultimo giro, infilando un minimo pertugio con coraggio e freddezza nel giorno della 100esima vittoria della Ducati Corse. Ben 5 Rosse nei primi 5 posti. Dominio assoluto. Ora Bastianini è terzo nella classifica piloti con 282 punti alle spalle di Martin (341) e Bagnaia (317). Restano ancora 6 GP per sognare.

DUBOIS DANIEL – Il pugile britannico, 27 anni, colosso di 1,96 per 105 kg, soprannominato “Dinamite”, sul ring di Wembley ha demolito il favorito Joshua per ko al quinto round. Suo il derby inglese. Dubois ha centrato il record di 22 vittorie con il 95% di ko. Le Borse che con i diritti della Pay per view sono arrivate a 40 milioni di euro. Dubois ne ha incassati 4, Joshua 7. Probabile la rivincita.

EVENEPOEL REMCO – Il fenomeno fiammingo, 24 anni, ha vinto la cronometro ai Mondiali di Zurigo battendo per soli 6” un formidabile Pippo Ganna. Il belga ha coperto il tracciato di 46,1 km alla media di 53’01”. Sul podio (terzo)anche il mantovano Edoardo Affini, punta di diamante della corazzata Jumbo Visma. Storica doppietta azzurra in una crono mondiale.

NORRIS LANDO – Il britannico della Mc Laren, 24 anni, ha dominato il GP Singapore. Ha rischiato 2 volte di finire contro il muro ma ha centrato la gara da padrone. Dopo una partenza perfetta è rimasto in testa per tutti i 62 giri. Ora tallona Verstappen in classifica piloti con 279 punti contro i 331 del Tulipano. Il 20 ottobre, alla ripresa del mondiale a Austin, la resa dei conti.

TIBERI ANTONIO – Il ciclista laziale, 23 anni, di Frosinone, ha vinto il Giro del Lussemburgo, secondo il fenomeno Van Der Poel. L’alfiere della Bahrein- Victorius – quinto quest’anno al Giro d’Italia con la maglia bianca di miglior giovane – all’ultima tappa ha piazzato la zampata del campione. Ha chiuso con 15” di vantaggio sul campione del mondo Mathieu Van Der Poel. Ora Tiberi correrà domenica prossima a Zurigo in maglia azzurra.