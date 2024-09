Fantastico Norris in Formula 1. Sempre al comando, dal primo all’ultimo giro. Un trionfo nella notte torrida di Singapore, città-Stato prossima all’equatore. Ha dominato il 18esimo Gp della stagione; ha passeggiato sul circuito cittadino di Marina Bay, centrando il suo terzo successo dell’anno e della carriera. Il pilota britannico della McLaren, 24 anni, ha rosicchiato altri 7 punti a Verstappen che comunque ha conservato la leadership con un margine di 52 punti sul ragazzo di Bristol. Da rimarcare la rimonta di Leclerc.

FORMULA 1 A SINGAPORE, GRIGLIA DI PARTENZA

Vigilia da dimenticare per la Ferrari: Sainz è andato a sbattere, Leclerc è arrivato nono: flop tra gomme e lucertole. La pista di Singapore è stata anche invasa da un varano. Addio sogni di gloria teorici.

Davanti si sono piazzati tutti i migliori a partire da Norris e Verstappen, i duellanti per il mondiale. Lando si è preso una Pole non facile, perché il suo primo giro veloce, era stato interrotto dalla bandiera rossa esposta dopo il crash di Sainz. E così il pilota della McLaren ha preso una super Pole lasciando a due decimi il rinato Verstappen che gli è scattato a fianco.

Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton (3) e Russell (4). In terza fila Piastri (5) e Hulkenberg (6) davanti ad Alonso (7) e Tsunoda (8). Ferrari in quinta fila con Leclerc (9) e Sainz (10) davanti alla Williams di Albon (11) e quella di Colapinto (12).

Settima fila con Perez (13) e Magnussen (14). Ultime 3 file: Ocon (15), Ricciardo (16), Stroll (17), Gasly (18), Bottas (19), Zhou (20). Situazione delicata. Norris a Singapore è partito dovendo recuperare 59 punti al leader iridato.

Verstappen è a digiuno di vittorie da 8 Gran Premi. Il Tulipano, prima della partenza ha detto:” La Red Bull è migliorata grazie allo sforzo del team. Ora, partendo in prima fila, posso puntare alla vittoria.”

DEPRESSO FRED VASSEUR ALLA VIGILIA

Ammette il team principal della Ferrari:” Si, è stato un sabato duro da digerire, forse il più frustrante della stagione. Carlos, per fortuna, sta bene dopo l’incidente. Siamo andati forte per tutto il weekend, e uscire da queste qualifiche senza far segnare nemmeno un tempo, è dura da accettare, avrebbe potuto ottenere la prima fila. La soluzione, forse, dovremmo essere più aggressivi del solito con le nostre scelte strategiche”. Nella notte di Singapore, la Ferrari ha perso quasi tutti i suoi sogni.

GARA DI FORMULA 1 NEL SEGNO MCLAREN

Partenza alle 14.04 (in Italia). Gara in notturna, nel cuore della città -Stato del sud-est asiatico. Pubblico record: 300 mila. Caldo infernale. I piloti sono costretti ad alzare la visiera per respirare lAl via Norris tiene il primo posto tallonato da Verstappen ed Hamilton. Al quarti Giro Norris scappa e fa la differenza. Una meraviglia, demolisce Verstappen.

Al Giro 59 sui 62 previsti ha addirittura 24” di vantaggio sul Tulipano. Una voragine. Leclerc, quinto, punta Russel ma non riesce a strappargli il quarto posto per sette decimi. Stupiscono i miglioramenti della McLaren. Norris ha finito stremato. Notaz positiva: per la prima volta a Singapore non è entrata la safety car l

FORMULA 1 A SINGAPORE, ORDINE DI ARRIVO

1.Norris 2. Verstappen (+24.403) 3. Piastri (+43.081) 4. Russell (+46.543). 5. Leclerc (+50.283) 6. Hamilton (52.602) 7. Sainz (+70.636). 8. Hulkenberg (+766.108) 9.Alonso (+84.773) 10, Tsunoda (+1 Lap)