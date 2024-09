Gli Oscar della domenica sportiva: Berrettini, Leclerc, i timonieri di Luna Rossa…

Più luci che ombre nella domenica sportiva di metà settembre: delusione agli Europei di ciclismo, rimpianti Ferrari a Baku, solo sorrisi per l’Italia in Coppa Davis e Luna Rossa: una settimana bellissima con Berrettini e compagni, e con Jannik Sinner in tribuna.

Ci si aspettava di più dal ciclismo in Belgio. La nazionale azzurra ha dominato l’intera gara ma nel finale ha sbagliato la gestione della corsa: ne è uscita una volata amara, solo 13esimo la nostra punta di diamante Jonathan Milan che ha infilato il peggior risultato in volata della stagione. È rimasto imbottigliato dai marpioni.

In compenso la atletica ha regalato immense soddisfazioni nella tappa di Bruxelles della Diamond League : in 2 ore di una serata magica l’Italia ha portato a casa 3 vittorie: Leo Fabbri nel peso con tanto di record italiano (22,98); Gimbo Tamberi nell’alto con un sontuoso 2.34 e Larissa Japichino nel lungo con un solido 6.80.

Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ordine alfabetico

BALSAMO ELISA – La ciclista azzurra, 26 anni, un ricco palmares su pista e in strada, agli Europei in Belgio si è battuta come un leone e ha conquistato un argento prezioso alle spalle della olandese fenomeno Lorena Wibes. Elisa c’è sempre.

BERRETTINI MATTEO – Il tennista romano, classe 1996 (10 titoli in singolare, 6 su terra rossa e 4 su erba), ha guidato la nazionale alle qualificazioni di Coppa Davis. A Bologna Italia magica: 3 partite, 3 vittorie. Una settimana da incorniciare. Ora le terze finali di fila in Spagna (19-24 novembre).

GIMBO TAMBERI – L’altista marchigiano ,oro a Tokyo 2020 e campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023, un palmares invidiabile, a 32 anni è sempre un mattatore. Alla Diamond League di Bruxelles ha dominato nel salto in alto dopo le vittorie del Diamante nel 2021 e 2022. Gimbo è tornato sui suoi livelli dopo la sfortunatissima esperienza olimpica a Parigi dove è stato costretto ad arrendersi a 2.27 al termine di una gara falsata da una colica renale sofferta in mattinata. Dopo le Olimpiadi ha vinto 4 gare su 5.

LECLERC CHARLES – Il pilota Ferrari ha vinto sabato la pole e domenica secondo nel Gp Azerbaigian alle spalle di un fantastico Oscar Piastri. A Baku il ferrarista è stato beffato negli ultimi giri penalizzato anche da una strategia balbettante. Incassato sorpasso al ventesimo di Piastri gli è restato incollato accarezzando anche l’idea del ribaltone. Ha le carte in regola per rifarsi domenica prossima a Singapore.

SIRENA MAX – Il team manager di Luna Rossa ha condotto l’imbarcazione azzurra a trionfare alla Louis Wuitton Cup sugli statunitensi di American Magic. Due nuove vittorie nella semifinale domenicale nelle acque di Barcellona. Da applausi i timonieri Bruni e Spithill. Luna Rossa ha toccato punte di velocità mai viste: 92,6 km/h.