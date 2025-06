Un’altra domenica sportiva da incorniciare. Sotto i riflettori l’Eurobasket femminile nella storia, l’Italia dell’atletica sempre regina d’Europa, Marc Marquez sovrano della MotoGP, la McLaren doppietta in Austria (è la quarta quest’anno) e poi il ciclismo che non ti aspetti: la vittoria di Filippo Conca ai campionati italiani di ciclismo: un semi dilettante che ha vinto il tricolore con un team amatoriale nato da un blog. Un solo brivido comunque a lieto fine: il pilota romano Luca Lunetta, 19 anni, talento azzurro in Moto3, alfiere del team SIC58, è caduto in pista ad Assen ed è stato travolto. Probabile frattura della tibia destra. “Ora sta meglio” ha garantito il suo manager Marco Grana. Ma vediamo gli Oscar.

MARC MARQUEZ IL SOVRANO DELLA MOTOGP

Lo spagnolo della Ducati in Olanda ha centrato la vittoria n. 68 agganciando nella classifica all time Giacomo Agostini. Sempre in testa, dall’inizio alla fine, con una punta di velocità di 311,4 km/h. Sempre più leader del mondiale con 307 punti davanti al fratello Alex (239) e Bagnaia (181).

FILIPPO CONTA, LA FAVOLA TRICOLORE DEL CICLISMO

L’alfiere della Swatt club, 26 anni, ha vinto a sorpresa, il campionato italiano di ciclismo a Gorizia. Primo dopo 228,8 km in 5h15’. Filippo stava per ritirarsi. Aveva già aperto un bed&brekfast. Il suo team non è autorizzato a disputare gare coi professionisti eccezion fatta appunto, per il Tricolore. Il semi- dilettante Davide (lombardo di Lecco) ha battuto il Golia del professionismo. Se questa non è una favola moderna, cos‘è?

L’ITALBASKET FEMMINILE NELLA STORIA

Un bronzo pieno di luce. L’Italia dopo 30 anni è tornata a conquistare una medaglia europea. Battuta la Francia 69-54 in Grecia. Il ct Capobianco da applausi. Cecilia Zandalisi ( 20 punti) e Lorena Cubay (11 punti di media) le mattatrici. Ma molto bene anche Verona, Fassina, Andrè, Keys, Santucci, Pan, Pasa. E il trio Madera, Trimboli e Spreafico.

L’ITAL-ATLETICA SEMPRE REGINA D’EUROPA

All’europeo a squadre di Madrid la nazionale ha bissato il successo del 2023 con le perle di Nadia Battocletti (5.000 metri), Larissa Japichino (lungo) e il gigante Fabbri (peso). Record in chiusura con la 4×400 mista. Primato italiano. Desalu secondo nei 200. E pensare che mancavano Jacobs, Tamberi, Ali e Diaz.

CAVALLINO SECONDO TRA I COSTRUTTORI

In Austria la Ferrari, col podio di Leclerc e il quarto posto del Re Nero, ha scavalcato la Mercedes piazzandosi al secondo posto dietro la McLaren. Il massimo cui può aspirare la scuderia di Maranello in questo 2025.