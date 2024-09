Gli Oscar della domenica sportiva: con super Sinner, Marquez, Roglic, il nuotatore Raimondi e Sirena con Luna Rossa

Domenica sportiva storica: Jannik Sinner ha trionfato a New York negli US Open, primo italiano a riuscirci. Vittoria in poco più di due ore e tre set combattuti con lo statunitense Fritz. Jannik nella leggenda del tennis. Ma a rendere la domenica sportiva memorabile c’è stato il bottino record della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Parigi: 71 medaglie di cui 24 d’oro e 32 d’argento. A completare la giornata più emozionante dell’anno ci hanno pensato due eterni campioni ritrovati: Marc Marquez in trionfo a Misano, Primoz Roglic dominatore per la quarta volta della Vuelta di Spagna a quasi 35 anni. Senza dimenticare Luna Rossa nelle acque di Barcellona, protagonista nella Louis Vuitton Cup, l’anticamera della prestigiosa Coppa America (12-27 ottobre). Ma vediamo i singoli Oscar in ordine alfabetico.

MARC MARQUEZ – Il campione spagnolo è tornato. Ha danzato con la pioggia sulla pista iconica di Misano, regno delle Ducati. Magico Marc. È risalito a -7 nella classifica piloti e riaperto il Motomondiale.La vittoria nel GP San Marino è stata un capolavoro di astuzia, rischio e freddezza. In testa 20 giri su 27, toccando la velocità massima di 301,6 km/h

STEFANO RAIMONDI – Il nuotatore veronese, 26 anni, ha vinto 5 medaglie d’oro e 1 d’argento alle paralimpiadi di Parigi. È il primo italiano della storia a conquistare 5 medaglie d’oro nella stessa edizione dei giochi paralimpici. L’oro vinto con la compagna Giulia Terzi, è stato , ha detto “come un film. Ho provato una emozione mai provata, una favola davanti a nostro figlio”.

PRIMOZ ROGLIC – A quasi 35 anni lo sloveno ha vinto per la quarta volta la Vuelta di Spagna. Incoronato a Madrid nella piazza, abituale palcoscenico, delle feste trionfali del Real Madrid. È stato il poker della volontà. Slovenia impazzita di gioia, quest’anno ha vinto tutti i tre grandi giri: due con Pogacar (Giro d’Italia e Tour de France), le 21 tappe iberiche con l’eterno Roglic.

JANNIK SINNER – L’azzurro ha vinto sul cemento di New York il secondo Slam dell’anno e ha dedicato la vittoria alla zia malata. Magica finale, spazzati via infortuni e polemiche. Partita a senso unico: travolgente il primo game (41 minuti); poi è stata una battaglia davanti a 24.000 spettatori tra cui Elon Musk, Taylor Swift, Dustin Hoffman, e la stella del rock Jon Bon Jovi e tanti altri attori. Jannik ha fatto un altro scatto in scia ai miti.

MAX SIRENA – Il team director di Luna Rossa, 52 anni, romagnolo di Rimini, ha condotto la nazionale della vela in semifinale di Louis Vitton Cup dopo aver battuto i marziani neozelandesi. Ha saputo scegliere 16 velisti da favola e a motivarli con indubbio successo.