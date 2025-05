Domenica sportiva adrenalinica, imprese e record da ricordare. Serie A in particolare. Da brividi l’ultima giornata di campionato. Detto del Napoli campione d’Italia con 82 punti, la serie A ha consegnato tutti i verdetti: 4 squadre in Champions League (Napoli, Inter, Atalanta, Juventus) 2 in Europa League (Bologna e Roma) la Fiorentina in Conference. Sono retrocesse in serie B Empoli, Venezia, Monza. L’Atalantino Retegui ha vinto la classifica marcatori con 25 reti, secondo Kean della Fiorentina con 19 reti. Da sottolineare i due volti della capitale: la Roma vincendo a Torino è volata in Europa League, la Lazio crollata all’Olimpico contro un Lecce corsaro è fuori dalle coppe. Sarebbe bastato un solo punto per la Conference. A rischio il futuro di Baroni.

È stata poi una domenica di folla e spettacolo: a Piazza di Siena (Roma) si è chiuso il concorso ippico all’insegna dei cavalieri brasiliani. Festa grande per la Pro Recco che ha trionfato in Euro Cup nella piscina di Sori (Grenova); battuti i serbimdel Radnicki 12-9. Terzi trionfo stagionale dopo Coppa Italia e scudetto. Senza dimenticare l’inizio del Roland Garros: Jasmine Paolini ha vinto in 3 set contro la cinese Yoan. Musetti si è imposto alla distanza contro Hanfmann dopo un primo set in equilibrio. Ma vediamo gli Oscar.

CAPOLAVORO CONTE – Antonio Conte e’ il primo allenatore a vincere la serie A su tre diverse panchine ( Juventus, Inter e Napoli). Ma il prodigio realizzato sotto il Vesuvio è qualcosa di eccezionale. Una carriera di successi. Dopo il biennio da Ct azzurro e’ volato a Londra e con il Chelsea ha vinto Premier e FA Cup. Un acquisto voluto fortemente da Aurelio De Laurentiis che ha acquistato il Napoli a settembre del 2004.

BEZZECCHI RE DI SILVERSTONE – Il pilota di Rimini su Aprilia è tornato al successo in rimonta dopo 33 Gran Premi e quasi 2 anni. Ha vinto il GP Gran Bretagna con una punta di velocità di 334,3 km/h. MotoGP sempre dominata dai fratelli Marquez. Bagnaia zero pesante per sfortuna ed errori.

IL PRINCIPINO DI MONACO – Charles Leclerc, pilota Ferrari da 7 anni, è salito di nuovo sul podio di Montecarlo. Ha sfiorato l’impresa nel finale incollandosi agli scarichi di Norris. Ora è quinto nella classifica del Mondiale. Arrivederci domenica 1 giugno a Barcellona.

COBOLLI MAGIA AD AMBURGO – Il tennista fiorentino ha colorato d’azzurro Amburgo dove ha vinto il suo primo ATP500 battendo il russo Rublev in due set (6-2,6-4) in appena 1h30’. Un mese e mezzo fa si era imposto anche a Bucarest nell’ATP250 di Romania. Ora sotto con il Roland Garros.

LE REGINE D’EUROPA – Nadia Battocletti ha raccolto un altro record a Rabat (Marocco) nei 3.000 metri con il tempo di 8’26”27. L’italocanadese Jodoin Di Maria, 25 anni ha trionfato dalla piattaforma ad Antalya con un tuffo storico. Prima di lei d’oro soltanto Tania Cagnotto e Noemi Batki.

RANIERI FINALE DA RE – L’allenatore della Roma, 73 anni, chiamato sulla panchina giallorossa a novembre 2024, ha chiuso la stagione con il pass per l’Europa League. Netta la vittoria in trasferta sul Torino (0-2). Ha chiuso tra gli applausi.