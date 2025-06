Domenica sportiva da incorniciare: Ferrari nella storia, Kimi Antonelli sul podio, Pogacar nella leggenda, Virtus Bologna ad un passo dallo scudetto del basket.

Senza dimenticare il record mondiale di Duplantis, il fuoriclasse svedese doppio campione olimpico di salto con l’asta, ha migliorato per la 12esima volta il primato mondiale. È volato a 6,28 metri nella sua Stoccolma.

Alla tappa della atletica Diamond, Giada Carbassi ha fatto il record italiano nei 100 ostacoli correndo in 12,69 togliendo di 6 centesimi il primato a Luminosa Bogliolo. Ma vediamo gli Oscar.

Ferrari nella storia

Il Cavallino per la terza volta ha vinto la 24 Ore di Le Mans, 3 vittorie in 3 anni con 3 macchine diverse. Mattatore il pilota Robert Kubica, capo equipaggio insieme al cinese Ye e al britannico Hanson.

Kubica ha vinto contro tutto e contro tutti commuovendo il mondo. Il polacco ha rischiato di finire la carriera nel 2011. È seguito un calvario per ricomporre 42 fratture ma ce l’ha fatta. Podio completato dal terzo posto di Giovinazzi.

Cannibale Pogacar

Tadej Pogacar ha vinto il Giro del Delfinato centrando la vittoria n. 99. Secondo Vingegaard, terzo Lipowitz. Il campione del mondo sloveno ha vinto 3 tappe si 8 dominando il danese, suo grande rivale anche al Tour.

Italia sul podio con Kimi

Super Antonelli ha riportato l’Italia sul podio dopo il secondo posto di Trulli nel 2009. In Canada ha vinto Russell davanti a Verstappen. Il 18 enne bolognese ha costruito il suo indimenticabile terzo posto con una partenza strepitosa. Ora in classifica è settimo subito dopo Leclerc e Hamilton. La Formula 1 tornerà in Austria il 29 giugno. Piastri sempre leader con 198 punti seguito da Norris 176.

Spietata Virtus

La Virtus Segafredo Bologna ha vinto anche Gara2 battendo il Brescia 75-65. Martedì può vincere le scudetto del basket.Miglior uomo in campo Pajola che ha festeggiato le 500 presenze in maglia Virtus con una prestazione da cineteca.

I moschettieri d’Italia

Il quattro di coppia, la barca mito, e’ tornata a graffiare. A Varese nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo, Giacomo Gentili ha regolato nell’ordine Polonia e Gran Bretagna. Con Gentili hanno brillato Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Matteo Sartori. Il canottaggio italiano è sempre vivo.