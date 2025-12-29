Domenica sportiva ricca di eventi ed emozioni: Inter al comando della serie A trascinata da un super Lautaro. Coppa del Mondo di sci con la regina dello Slalom, basket stellare col big match Brescia-Venezia (104-93).

Una domenica che ha coronato delle singolari curiosità e i primi timori (scaramantici) sulle opere da completare per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina: la corsa contro il tempo è cominciata; l’inaugurazione sarà il 6 febbraio a San Siro ma qualche gara comincerà prima. Vietato fallire.

Ai microfoni di Rtl 102,5 il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha tranquillizzato tutti (“Siamo agli ultimi ritocchi”). Permangono le apprensioni per la viabilità e le vie di accesso in Valtellina; comunque tutto ok a Livigno (piste già innevate), pronti a Bormio 64 “cannoni sparaneve”lungo la pista Stelvio.

Le tre curiosità della settimana sportiva

Tre bizzarrie, tre rarità da altrettante discipline sportive: tennis, sci alpino e calcio. Il tennis a Dubai ha inventato la “Battaglia dei sessi”, cioè la sfida per la storia donna-uomo; il match tra la bielorussa Arjna Sabalenka (n.1 del ranking mondiale) e l’australiano di origini greche e malesi Nick Kyrgios attualmente n.671 del tabellone (è stato in passato n.13). Match che è tornato dopo la prima sfida “ufficiale” avvenuta 52 anni fa tra Billie Jean King e Bobby Riggs. L’ultimo incontro del genere risale a 33 fa, protagonisti Jimmy Connors e Martina Navratilova. Per la cronaca ha vinto Kyrgios (6-3, 6-3). La Sabalenka ha già chiesto la rivincita. In sintesi: poco tennis, molto show.

Le altre due curiosità vedono protagonisti due giovani debuttanti: la sciatrice Giada D’Antonio, 16 anni e il calciatore 17enne Louis Buffon. Giada, napoletana doc, è volata dal Vesuvio alla Coppa del Mondo (slalom); Louis, figlio di Gigi e Alena Seredova (entrambi presenti in tribuna), ala del Pisa, sabato ha giocato uno spezzone di partita (11 minuti) contro la Juventus di papà. Ma vediamo che gli Oscar dell’ultima domenica sportiva.

Lautaro al comando con l’Inter

Capocannoniere della serie A e capitano dell’Inter balzata al primo posto (36 punti) tallonata dal Milan (35) e dal Napoli (34). A Bergamo Lautaro ha trascinato l’Inter alla vittoria (1-0). L’argentino ha segnato su assist di Pio Esposito. Da inizio novembre Lautaro ha realizzato 6 gol e 1 assist. Sempre più leader.

Mikaela Shiffrin regina delle nevi

La ragazza del Colorado continua a stupire in Coppa del Mondo di sci alpino. In Austria ha centrato la vittoria n.106 (69 in Slalom). Fine anno sontuoso. Mikaela, 30 anni, è ormai una leggenda, dal palmares sontuoso: due ori olimpici, 8 ori mondiali, 5 trofei assoluti in Coppa del Mondo.

Rivers show, Brescia al comando del bakset

Demetra Rivers, ala di 202 cm della pallacanestro Brescia ha trascinato la Germani ad una vittoria clamorosa sulla Reyer Venezia. L’ala americana ha segnato 6 triple e totalizzato 22 punti. Ora la capolista è in attesa della Virtus Bologna in campo a Trieste.

Paola Egonu, la bomber di Milano

Il “martello” della Numia Vero Volley Milano con i suoi 32 punti ha dominato la partita contro le campionesse d’Italia del Prosecco Doc Imoco Conegliano battuto 3-1 dopo 123 minuti. Paola, 27 anni, ha infilato 63 schiacciate con il 49% di positività. Sempre al comando della classifica le pantere venete tallonate da Scandicci.